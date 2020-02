¿Fantasmas? Música y voces salen de la pared del cuarto de una niña Confirmado por dos agentes de policía, una familia en Lockport comprobó que salen ruidos extraños de sus paredes que no les dejan dormir desde hace seis años. ¿Te imaginas que algo así sucediera en tu casa? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC7, una familia contó cómo escuchaban voces extrañas y música salida de la pared de uno de los cuartos de su casa en Lockport. Los ruidos son tan audibles que llegan a despertarles en la noche desde hace ya casi seis años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Salen voces de la pared de mi cuarto y no sé qué son”, dijo la niña Brianna Smith al canal. Y aunque el misterio parece de una película de terror, los sonidos a los que se refiere Brianna no son una fantasía, son reales y puede escucharlos cualquiera que se acerque al muro. “Me despiertan por la noche”, aseguró la pequeña de nueve años. Su papá, Richard, lo reconfirmó: “Los ruidos no nos dejan dormir”. Para comprobarlo, grabó en su celular los variados sonidos que salían de la pared del cuarto de su hija y los envió al canal de televisión. Con sentido del humor afirmó: “Esta que suena es una de nuestras canciones favoritas, ¡pero no a las diez de la noche!” Ante tal rareza, Richard Smith llamó finalmente a la policía para dar el reporte de su caso. Uno de los oficiales constató que escuchaba música y voces que hablaban sobre Cristo y que parecía un comercial de la radio cristiana AM 1160. Aunque el papá de Brianna rompió la pared para asegurarse que no hubieran dejado en la obra una bocina sepultada dentro del muro, no encontró nada. Pero obviamente, algo ha de estar agarrando inexplicablemente la frecuencia de la emisora. Un experto ingeniero, Patrick Berger, fue preguntado acerca de las posibilidades de que algo así pudiera ocurrir. “No es algo que suceda todo el tiempo, pero pasar pasa. La señal de AM es bastante salvaje”. Y aconsejó que la familia busque a un experto que pueda bloquear la señal, encontrando dentro del muro qué la capta y la retransmite. “Un simple pedazo de metal puede actuar como un speaker y eso es lo que estarían escuchando”. Advertisement

