Joy Huerta, Rafael Amaya, Nicole Kidman y Jennifer López son tan solo algunas de las estrellas del entretenimiento que han demostrado que sus gatitos tienen un lugar especial en sus corazones. Dale una mirada a las celebridades que se derriten de amor por sus peludos felinos.

Khloé Kardashian

Grey se ha transformado en el complemento ideal para el hogar de Khloé Kardashian y su hijita True Thompson. La bella gatita llegó a sus vidas el pasado mes de enero y desde entonces se robó sus corazones. Hace algunas semanas, la estrella de Keeping Up with the Kardashians colgó esta bella fotografía en sus populares redes sociales, asegurando que la imagen era una prueba de "felicidad pura".

Jennifer López

En la Navidad del 2021, la Diva del Bronx presentó ante sus millones de seguidores al nuevo miembro de su familia, su gatito Hendrix, quien sin duda desató todo un frenesí de ternura entre sus fans. En un reciente y divertido video compartido por la cantante, se revela que su pareja Ben Affleck y su hijita, Emme Muñiz, fueron quienes la convencieron de traer el gatito a casa.

Joy Huerta

La querida estrella de la música latina ha mostrado en múltiples ocasiones el gran amor que tiene por su gatito Ramón, a quien llama su primogénito. Hace algunas semanas, la intérprete mexicana compartió en sus redes sociales esta tierna foto con la que homenajeó a su felino durante el Día Internacional del Gato.

Mark Ruffalo

A través de los años, el actor de la reconocida saga Avengers ha demostrado que tiene una debilidad por los felinos y por ello en su hogar nunca puede faltar la compañía de un gatito. Durante la más reciente celebración del Día internacional del Gato, el galán del cine compartió esta linda fotito junto a Biscotti, uno de sus gatos.

Nicole Kidman

Para la actriz australiana y su esposo Keith Urban, los animales hacen parte fundamental de su vida como pareja. En especial los felinos y los perritos. A menudo, las dos estrellas del mundo del entretenimiento derrochan amor y ternura presumiendo de sus mascotas en las redes.

Rafael Amaya

El galán mexicano es un reconocido amante de los animales y sobre todo de su gatita, Amaya, quien ha jugado un rol muy especial durante estos últimos años de su vida. "Cada vez que conozco más a la gente quiero más a mi gato. Ella es real, la adoro", compartió el querido actor en una entrevista con People en Español.

Jennifer Garner

La superestrella de Hollywood también muere de amor por un felino. Su gatito Moose es uno de los protagonistas más frecuentes de las publicaciones que publica en redes sociales, en las que a menudo comparte divertidas situaciones que vive con su peludito.

Taylor Swift

Meredith (en la foto), Olivia y Benjamin son los tres peludos felinos que ocupan un importante lugar en el corazón y la vida de la estrella de la música. Tal es el amor por sus gatitos que los ha incluido en letras de canciones y videos musicales, además de ser sus compañeros infaltables cuando está de viaje.

Bárbara Mori

La recordada protagonista de la telenovela Rubí es otra de las celebridades que ama profundamente a los gatitos, en especial a su pequeña Bu. Es común que su peludita sea protagonista constante de las fotos que comparte en sus redes sociales.

Kate Beckinsale

El gatito Willow es la mejor prueba del gran amor que la estrella de la pantalla gigante tiene por los animales. El bello felino sin duda lleva una vida de envidia junto a la protagonista de la saga de películas Underworld y así lo deja ver la actriz a través de sus redes sociales.

