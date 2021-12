¡Famoso locutor latino de radio enfrenta gravísima enfermedad! Alex Tercero, célebre voz de Súper Estrella, tiene cáncer de colon en estado 4. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Torres, conocido DJ de la ciudad de Los Ángeles, quien logró la fama como locutor de radio en la emisora Super Estrella de California con el sobrenombre de Alex Tercero, enfrenta una grave enfermedad a los 49 años. Casado y con dos hijos pequeños, este amante de la música, pionero en las ondas del rock en español, fue diagnosticado con un avanzado cáncer de colon contra el que ahora lucha por su vida. Amparado por el buen hacer de City of Hope, sus fans dieron a conocer la noticia abriendo una página de Gofundme para ayudar a la figura de la radio con los gastos masivos que supone en Estados Unidos enfrentar su enfermedad. "Alex siempre ha vivido su vida con integridad. Siempre ha sido el primero en ayudar a quien lo necesitara, sus amigos o sus seres queridos, y transformado la vida de muchas personas con su existencia", afirmaron. "Nos ha dado mucho y ahora queremos apoyarle en estos momentos de necesidad". Alex Tercero Credit: IG Alex Tercero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Queremos pedir ayuda para nuestro querido amigo, Alex. Hace seis meses, algo que comenzó siendo un leve dolor de espalda para convertirse en dolor de estómago, terminó siendo la peor de las noticias", comenzó la petición de apoyo en la famosa plataforma. "Alex fue diagnosticado con un cáncer de colon en estado 3". El tratamiento que enfrenta ahora Alex Tercero es duro: rondas constantes de agresiva quimioterapia y tres operaciones de alto riesgo y de pronóstico grave. Pero el famoso locutor no pierde la esperanza ya que tiene una preciosa familia por la que luchar. Recientemente, ante el aluvión de afecto recibido, Alex Tercero se asomó a sus redes para agradecer todo el apoyo: "Les doy infinitas gracias a cada uno de Vds" y no dudó en pedir "oraciones y vibras positivas" para la "pesadilla" que está viviendo. "Gracias de todo corazón, no tengo palabras para agradecerles, gracias". ¡Mucha fuerza y salud, Alex! ¡Seguro tu querida audiencia volverá a escucharte en la radio antes de lo que imaginas!

