"Nos vemos en el cielo": ¡Actriz española Isabel Torres se despide en redes antes de morir! Desgarrador: la actriz española Isabel Torres comparte "último video" para revelar que le quedan 2 meses de vida. Su valentía nos sacó las lágrimas: "La vida es tan bonita…" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Mi último video…", escribió a modo de título bajo el desgarrador clip de despedida que colgó en las redes la actriz española Isabel Torres, tras hacer un directo en su cuenta de Instagram. "He tenido un poquito más de metástasis en los huesos", dijo a modo de resumen la actriz que interpretó a La Veneno en la serie Los Javis, confesando que los médicos le han dado dos meses de vida. Después de relatar que su mejor amiga le estaba cuidando en su casa, añadió: "vamos a ver si lo supero y si no, también, la vida es así de caprichosa", expresó después de recordar que acababa de fallecer uno de sus primos. Luego pasó a agradecer a todos sus fans: "que han estado al lado mío, que siempre me han apoyado muchísimo" y también a su familia y amigos. Isabel Torres Credit: IG Isabel Torres SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solo es para eso, que los quiero mucho", continuó. "No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quería saludarles a todos los que me están saludando en estos momentos, pero no puedo", dijo tumbándose adolorida. "Me duele muchísimo, me duele mucho, mucho, mucho, pero bueno es lo que hay. Quería darles las gracias por todo lo que han hecho por mi y que la vida es tan bonita y hay que vivirla", afirmó pese a todo. Volvió a agradecer también el apoyo de sus compañeros en la radio: "todo, la radio, la tele ha sido maravilloso", recordó. "Un besito muy grande a todos. Si salgo de ésta, me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con Vds. y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les mando un beso enorme, muy grande, cuídense muchísimo, nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo", finalizó con una sonrisa antes de apagar su teléfono. Un testimonio de fortaleza desgarrador que deja sin palabras. Los famosos no tardaron en reaccionar: Paula Echeverría, protagonista de la serie Velvet, le envió: "todo el amor del mundo"; el cantante Ricky Merino comentó: "Eres una luchadora y un ejemplo de valentía. Te queremos Isabel, estamos contigo".

