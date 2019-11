Familia LeBarón: su historia y controversias By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La extensa familia LeBarón de origen norteamericano, que sufrió la pérdida de nueve de sus miembros en una masacre, tiene profundas raíces en México. Su larga historia a ambos lados de la frontera no está extena de controversias. Conoce más de ellos. Empezar galería Una larga historia en México Image zoom GoFundMe La familia LeBarón acapara titulares desde este lunes cuando nueve de sus integrantes, incluyendo seis niños, fueron asesinados en una masacre ocurrida en los límites de Chihuahua y Sonora, en México. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Profundas raíces Image zoom Christian Chavez/AP/Shutterstock Según la cadena NBC en 1924 Alma Dayer LeBaron, patriarca de la familia, huyó de su natal Estados Unidos hacia el norte de México. Llevó con él a sus esposas e hijos y fundó la Colonia LeBaron, en Sonora. La colonia LeBarón es sumamente industriosa, ahí se cultiva el pistache la nuez y la alfalfa. 2 de 11 Applications Ver Todo Marcados por la violencia Image zoom Facebook/Julián LeBarón En 2009 Benjamin LeBarón y Luis Widmar Stubbs, (derecha) fueron asesinados por un cartel del narco luego de que el primero de ellos fuera secuestrado. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Pidiendo justicia Image zoom Youtube A partir de ahí Julián LeBarón, uno de los miembros de la familia, se convirtió en prominente activista que pedía paz en la región y castigo para el crimen organizado. Aquí lo vemos en una entrevista radial en Cuernavaca, México, en 2014. 4 de 11 Applications Ver Todo Polémica Image zoom Youtube La familia no está exenta de controversias. En su libro The Polygamist’s Daughter, Anna LeBarón una de los 50 hijos de Ervil LeBarón, cuenta que sufrió abandono, fue obligada a trabajar siendo niña y que vivió múltiples abusos junto a sus hermanos. Ella huyó de la familia a los 13 años y su padre murió en prisión al ser condenado por homicidio. 5 de 11 Applications Ver Todo Un clan unido Image zoom HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images El historiador Matthew Bowman asegura en el libro The Mormon People: The Making of an American Faith, que con los años la familia se ha extendido a Arizona, Utrah y Sonora. Aquí vemos a algunos de sus integrantes visitando el lugar de la tragedia este martes. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La masacre Image zoom HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images La masacre ocurrida ocurrió a unas 14 millas de La Mora, en un camino rural. “Estamos aquí desde hace 50 años. No hay nadie que no nos conozca. Quien quiera que hizo esto sabía [de los movimientos de nuestra familia]. Eso es lo más aterrador”, expresó Alex LeBarón, uno de los integrantes del clan, a la cadena Reuters 7 de 11 Applications Ver Todo Un futuro truncado Image zoom GOFUNDME Christina Marie Langford Johnson, a quien vemos en la foto con uno de sus hijos, estaba por mudarse justo esta semana para reunirse con su marido, quien había encontrado trabajo en South Dakota, según contó su hermano a The New York Times. Murió en la tragedia ants de conseguirlo. 8 de 11 Applications Ver Todo Nuevas tierras Image zoom GOFUNDME Aunque sus habitantes son mormones habían erradicado la práctica de la poligamia desde hace años. Aún así sus familias eran sumamente numerosas y unidas. Aquí vemos a Rhonita Miller, una de las víctimas, con sus mellizos Tiana y Tituas, todos fallecidos en el ataque del lunes. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Solidarios Image zoom Matt York/AP/Shutterstock “Estamos destrozados al escuchar la tragedia que ha tocado a estas familias en México”, ha dicho al respecto Eric Hawkins, portavoz de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien confirma que los LeBarón ya no son integrantes de dicho culto. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

