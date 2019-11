Familia Lebarón: arrestan a sospechoso por la masacre, es supuesto lugarteniente de un cartel rival de El Chapo Las autoridades en México confirmaron que fue detenido en Agua Prieta, Sonora, un sospechoso por la masacre de la familia LeBarón Langford. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las pesquisas por la masacre de la familia LeBarón Langford han arrojado sus primeros resultados: autoridades confirmaron que hay un sujeto detenido en conexión con los hechos ocurridos este lunes en el límite de Chihuahua con Sonora. Y el sospechoso sería ni más ni menos que un lugarteniente de un cartel rival de El Chapo Guzmán. La Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora confirmó por medio de su página de Facebook el arresto de un sujeto en el poblado de Agua Prieta. Según dicho reporte elementos de Seguridad Pública de Sonora y Chihuahua, Guardia Nacional, SEDENA y AMIC de la Fiscalía de Justicia de Sonora, y el ejército mexicano peinaron la zona circundante al lugar ocurrieron los hechos. Según noticias de última hora el detenido responde al nombre de Leonardo, tiene 30 años y es lugarteniente de un cartel rival de Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, según informa la SSP al diario Daily Mail que publica este miércoles fotos del sospeshoso. “En las zonas aledañas prioritarias es que en Agua Prieta, Sonora se logró el rescate de dos víctimas privadas de la libertad que se encontraban amordazadas y atadas en un vehículo Pickup blanco”, se dijo. “Y la detención de una persona en posesión de dos armas largas calibre .223, un arma larga calibre .308, diez cargadores calibre .223, un cargador abastecido .308 y un rifle largo Barret calibre 50”. Este miércoles comenzaron a circular fotos donde se aprecia a familiares de la familia mormona visitando el paraje donde sus parientes fueron ejecutados: Image zoom HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images Image zoom HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún así las incógnitas siguen rodeando al caso. Especialmente por la teoría de que la familia, que viajaba en un convoy de tres autos, habría sido confundida con criminales. Agunos debaten dicha versión por la historia de la familia LeBarón que hace 10 años sufrió el secuestro y posterior asesinato de uno de sus integrantes. Desde entonces Julián LeBarón, primo de la víctima, se convirtió en activista contra la violencia que abiertamente hablaba en contra el crimen organizado de la región. Por su parte el diario The New York Times publica hoy detalles sobre el incidente asegurando que el auto de Rhonita LeBarón Miller se averió en el camino y tuvo que detenerse, cosa que detonaría el ataque provocando que rociaran su carro con balas de alto calibre. El auto de Rhonita recibió tantos balazos que explotó y en su interior quedaron calcinados los cuerpos de sus mellizos de ocho. meses de nacidos: Titus y Tiana. A 8 millas de ahí estaban los otros dos autos de los LeBarón que fueron perseguidos por los criminales quienes ejecutaron de un tiro en el pecho a una de las mujeres. Trágicamente, David Langford, hermano de Christina Langford, una de las nueve víctimas, asegura que ella se iba a mudar justo esta semana a North Dakota para reunirse con su marido, quien había encontrado trabajo en la industria petrolera, según dicha publicación. “A ella no le gusta la vida citadina, ella estaba tratando de darle a sus hijos una vida mejor y había sacrificado [el estar con] con su marido para lograrlo”. explicó Langford.. Advertisement EDIT POST

