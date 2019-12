Familia LeBarón: detienen a "varios sospechosos" en conexión con la masacre By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next GoFundMe La Fiscalía General de la República en México confirmó este domingo el arresto de "varios individuos" presuntamente relacionados con la masacre de la familia #LeBarón. Empezar galería Triste aniversario Image zoom HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images Este 4 de noviembre se cumplirá un mes de la aterradora masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, al norte de México, donde nueve integrantes de la familia mexicoamericana LeBarón Langford perdieron la vida. Seis de ellos eran niños y tres de ellas eran madres de familia. 1 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¿Quién fue? Image zoom Marco Ugarte/AP/Shutterstock Este 1 de diciembre la Fiscalía General de la República informó por medio de un comunicado que "[El} Ejército Mexicano, la Armada de México, de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia" habían llevado a cabo el arresto de "varios individuos presuntamente involucrados en los hechos señalados". 2 de 8 Applications Ver Todo No hay nombres aún Image zoom HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images La FGR declinó revelar las identidades o el número de los detenidos, señalando que "En el momento en que exista más información, confiable y fidedigna, se dará a conocer de inmediato, a la opinión pública". 3 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Terror que no cede Image zoom HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images Este lunes integrantes de la familia se reunieron en Ciudad de México con el presidente Manuel López Obrador para hablar sobre los avances de la investigación. El mandatario dijo estar "satisfecho" con sus avances pero declinó entrar en detalles pues según dijo "es peligroso" para él revelar dicha información por el momento. 4 de 8 Applications Ver Todo Sanando la herida Image zoom GoFundMe Adrián LeBarón (no fotografiado) fue uno de los familiares que acudieron a dicha cita con AMLO y ahí dijo estar satisfecho con las investigaciones "Estamos contentos de que no nos dieron atole con el dedo” expresó a la revista mexicana Proceso. 5 de 8 Applications Ver Todo La herida que no sana Image zoom Julián LeBarón El 13 de noviembre LeBarón publicó esta foto de Cody Langford, uno de los niños que sobrevivieron a la masacre gracias a la valentía de Devin Blake Langford, un niño de 13 años que caminó durante horas para avisar sobre lo ocurrido a sus parientes y pedir ayuda a quienes habían escapado a la masacre. 6 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Presión Image zoom HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images Integrantes de este enorme clan mormón -que tiene familiares en Sonora, Chihuahua, Utah, North Dakota y Arizona, entre otros estados-pidieron a la Casa Blanca que se clasifique a los cárteles de la droga que operan en México como "terroristas". Una de sus figuras más visibles, Julián LeBarón (aquí fotografiado), encabeza el movimiento por la justicia de su familia. 7 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

