Los rostros de la masacre de la familia Lebarón en México

Estos son los rostros de la masacre que le quitó la vida a la familia Lebarón en México. En total nueve personas fallecieron, seis de ellos niños, incluyendo dos bebés de ocho meses. La familia fue emboscada en una comunidad a 100 millas de la frontera con Arizona.

Masacre sin precedentes

Este lunes nueve integrantes de la familia Lebarón Langford murieron emboscados por desconocidos en un camino rural en el límite de Chihuahua con Sonora, al norte de México. La familia viajaba en convoy y ahora se manejan distintas teorías de lo que pudo ocasionar la masacre. Aquí los rostros de esta la tragedia.

Rhonita María Lebarón Miller y Titus y Tiana Miller.

La mujer de 30 años viajaba con sus mellizos de ocho meses de nacidos.

Howie Miller Jr.

De 12 años, hijo de Rhonita.

Krystal Miller

De 10 años, hermana de Howie.

Dawna Langford, 43;

La mujer tenía 43 años y en la tragedia perdió a dos hijos de 11 y 3 años.

Christina Marie Langford Johnson

La mujer de 29 años también perdió la vida.

Rogan Jay Langford

Tenía solo tres años de vida.

Trevor Harvey Langford

Hermano mayor de Jay. Tenía 11 años.

