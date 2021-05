Desgarradoras imágenes de la familia de Keishla Rodríguez al visitar su panteón Difícil de ver este doloroso video en el que la hermana la víctima se abraza a su tumba: "Siempre juntas". Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de conocerse la noticia de que el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, presunto asesino de la joven Keishla Rodríguez, se declarara no culpable en la audiencia virtual de ayer martes, unas desgarradoras imágenes de la hermana y la mamá de la víctima visitando su tumba han dado la vuelta al mundo. El cuerpo de Keishla fue encontrado sin vida a primeros de mayo en una laguna después de varios días de búsqueda. Según las autoridades, Verdejo solicitó a Luis Cádiz Martinez, supuesto cómplice en este terrible caso, que le ayudara a deshacerse del bebé que esperaba Keishla, fruto de una relación extramatrimonial del boxeador con la joven. Ambos habrían amarrado a la mamá embarazada, le habrían empujado a la laguna, desde donde también la dispararon. Ante el traumático siniestro que ha conmocionado a la opinión pública, las redes se contagiaron de la tristeza que embargó a la mamá y a la hermana de Keishla al visitar su tumba, especialmente al ver a su hermana abrazada al panteón donde descansan los restos de la fallecida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según apuntó el medio El Vocero, la autopsia reveló que la embarazada murió por inmersión con la mandíbula fracturada y habría sido inyectada con una mezcla de heroína. Recientemente, Keila Ortiz, madre de la víctima, envió un doloroso mensaje a la madre de Verdejo a través de las cámaras de Despierta América (Univision). "Que ella lleve en su mente que su hijo es un asesino. Su hijo es un asesino. Su hijo mató a mi hija y mató al nieto de ambas", expresó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Desgarradoras imágenes de la familia de Keishla Rodríguez al visitar su panteón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.