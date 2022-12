Conoce a uno de los hispanos que están detrás del famoso McRib de McDonald's Eduardo "Ed" Sánchez, de 64 años y originario de Cuba, empezó limpiando pisos y mesas en dichos restaurantes. Hoy comanda una empresa clave en la producción de este delicioso y popular platillo ¡conócelo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ed Sanchez Lopez Dorada Credit: Cortesía Eduardo "Ed" Sánchez, de 64 años, todavía se acuerda de su llegada a Estados Unidos procedente de su natal Cuba y de sus duros inicios en este país. "Mi mamá y dos hermana menores llegamos en 1966 a la Florida y ahi ya teníamos primos y una tia y un tío y nos fuimos a vivir a un apartamento; éramos nueve" explica el actual CEO de López Dorada Foods, una empresa procesadora de carne con sede en Oklahoma que es el "arma secreta" de McDonald's en la fabricación del popular sándwich McRib, que figura anualmente en el menú de dicha cadena y que es esperado con ansias por sus ardientes fans. "Yo comencé a trabajar en McDonald's a los 16 años limpiando mesas y pisos", asegura en nacido en Guantánamo quien es padre de dos hijos al explicar que inicialmente no pensaba trabajar en hostelería o servicios alimenticios. "Estudiaba ingeniería mecánica y fue subiendo a los 18 años era gerente de un restaurante. En ese entonces le daban al gerente un carro de la compañía y fue el primer carro nuevo que nosotros como familia", asegura sobre su progreso en la compañía de los arcos dorados. Luego de trabajar como gerente de una sucursal de dicha cadena en Florida, Sánchez se enfocó a los negocios y comenzó una brillante trayectoria en la empresa. "Trabajé en Estados Unidos, Puerto Rico, España y Portugal", explica sobre el siguiente y gran paso que dio dentro del corporativo de McDonald's Corp. Ed Sánchez trabajando en la cocina el Día de los Fundadores en 1988, Madrid, España: Ed trabajando en la cocina el Día de los Fundadores en 1988, Madrid, España. Credit: Cortesía Siempre inquieto Sánchez dio el salto hacia la compañía anteriormente conocida como Anderson Meats and Provisions que desde su fundación en 1968 comenzó a proveer carne para las hamburguesas de McDonald's. Pero uno de los momentos clave para la empresa fue el invento del McRib, un sándwich hecho a base de costillitas de cerdo que ingresó oficialmente al menú de McDonald's en 1989. "Colaboramos con el diseño y más reciente con crear el McRib con productos naturales y sin conservadores", afirma el empresario. "Hoy día [el McRib] tiene diferentes interpretaciones. Por ejemplo en Alemania existe como parte del menú tradicional y es permanente. Ahí se sirve sin la salsa", explica. López Dorada es la empresa procesadora de carne con propietarios de origen hispano más grande de los Estados Unidos. En sus cuatro plantas se elaboran productos de carne de cerdo, hamburguesas de res, quarter pounders y nuggets de pollo. "A nivel de tamaño del negocio, tenemos 2000 empleados y facturamos más de 1,000 millones de dólares al año", explica Sánchez quien todavía suele visitar la planta de Oklahoma y charlar con los empleados o jugar dominó. Ed trabajando en la cocina el Día de los Fundadores en 1988, Madrid, España. Credit: Cortesía Sus tiempos libres los ocupan en otra de sus pasiones: la pesca y también a pasar tiempo con su familia. Además de orientación y entrena a otros empresarios de minorías raciales para ayudarlos a entrar al competitivo mercado de los proveedores de franquicias como McDonald's. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Parte de ayudar es satisfacción personal", explica. "Me encanta ayudar a alguien que tenga potencial y que llegue a ese potencial porque yo sé lo difícil que es pero también sé que tienen capacidad y que nuestra gente tiene mucha más capacidad de lo que se ve hoy se ve día".

