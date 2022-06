Cinco miembros de una familia hispana fallecen en una terrible accidente de tráfico en Colorado Cinco miembros de una familia hispana de Wyoming fallecieron en un terrible accidente de tráfico que tuvo lugar en la tarde de este lunes en una autopista interestatal en Colorado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Familia accidentada Familia accidentada | Credit: GoFundMe Cinco miembros de una familia hispana de Wyoming fallecieron en un terrible accidente de tráfico que tuvo lugar en la tarde de este lunes en la milla 243 de la autopista I-25 en Colorado. Según reportó el canal 9NEWS, el accidente se produjo luego de que un camión embistiera a tres autos en un tramo de la autopista situado en Weld County. A causa del impacto fallecieron los cinco ocupantes de uno de los vehículos. Los fallecidos son Halie Everts y Aaron Godines, ambos de 20 años, y su bebé Tessleigh, de 3 meses, además de sus familiares Emiliano y Christina Godines, según el periódico Oil City News de Gillette, WY, y una página GoFundMe organizado por la familia. Según Old City News, el SUV Ford Edge de 2015 en que viajaba la familia era uno de los vehículos que había reducido la velocidad a causa de una acumulación de tráfico en ese tramo de la vía cuando el camión de alto tonelaje los embistió. La policía, que se encuentra investigando el incidente, por el momento no cree que la velocidad o el alcohol hayan sido factores en el accidente. "Todavía estamos en las primeras etapas de la investigación", comunicó el oficial Josh Lewis. "Una investigación de un accidente tan complicado suele tardar semanas, si no meses, en realizarse y archivarse por completo". Familia accidentada Familia accidentada | Credit: GoFundMe "Estamos tomando numerosas declaraciones de testigos, revisando cualquier video, imágenes de la cámara del tablero que cualquiera pueda darnos también", expresó. "Toma una cantidad considerable de tiempo, pero es por eso que lo hacemos, para asegurarnos de que sabemos exactamente lo que sucedió". Un miembro de la familia ha creado una campaña en GoFundMe para ayudar a sus primos, que han quedado huérfanos tras el accidente. "Estamos desconsolados como todos ustedes pueden saber. Mi tío Emiliano y mi tía Christina también estuvieron en el accidente automovilístico de ayer", dijo en la plataforma. "Christian y Abigail Godines han perdido a sus padres, hermano, hermana y sobrina. Están devastados. Me estoy acercando a todos para ayudar a mis primos en este momento de necesidad, nuestra familia apreciará todas las donaciones y ayuda". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento la Patrulla Estatal de Colorado pide a las personas que tengan cualquier video de la cámara en el auto que pueda haber capturado el accidente que llame al 303-239-4501 y haga referencia al número de caso #3A221000.

