Familia de jóven transgénero desaparecida en Texas pide respuestas y cuenta su pesadilla

La familia de una joven transgénero que desapareció en Texas mantiene la fe de encontrarla con vida. La madre y la hermana de Kimberly Ávila hablaron con Primer Impacto (Univision) sobre la odisea que han vivido desde que la joven desapareció la noche del 13 de mayo del 2017. Su hermana Ivonne dejó a Kimberly, de 35 años, en el centro de la ciudad, donde se reuniría con amigos. "Cuando yo llegué a esa esquina para dejarlo me entró un presentimiento y yo le decía: 'Ya es tarde, mejor vámonos'", recuerda su hermana. "Di tres vueltas y le suplicaba que nos fuéramos para la casa". Sin embargo Kimberly no la escuchó y esa fue la última vez que la vio con vida. Su madre Elvira Cárdenas se despertó esa madrugada también con un mal presentimiento. "Desgraciadamente no me equivoqué", lamenta la madre. "Ya no regresó". Su hermana intentó buscarla y preguntarle a sus amigos por ella, pero nadie sabía nada. La familia opina que el hecho de que se trataba de una joven transgénero hizo que las autoridades no le prestaran la misma atención al caso. "No tuvimos el apoyo de la policía", asegura su hermana. Hace menos de un año los investigadores recibieron una llamada anónima, dando nuevas pistas sobre el caso que los llevó a la ciudad de Waco. Sin embargo la familia asegura que el misterio sigue sin resolver y pide a esta persona anónima que vuelva a llamar a la policía para dar más información sobre el paradero de Ávila. La familia compartió su teoría de lo que pudo haberle pasado a Ávila. Su hermana opina que se subió al carro de alguien conocido. "Ella se subió con alguien que conocía, alguien que le dio confianza. Esa persona —o personas, no sé— le hicieron mal". Ivonne pone pósters con fotos de su hermana pidiendo información por toda la ciudad, pero asegura que han sufrido discriminación por tratarse de un transgénero. "Los destruyen, los queman, los rompen, le ponen unas palabras muy feas a la foto de él. Hay mucha gente cruel", cuenta. La madre suplica a quienes tengan información sobre el caso que llamen a las autoridades. "Este dolor no se compara con nada", concluye. "Yo sí quiero saber qué pasó con él, dónde lo dejaron, si es que le hicieron algo". Hay una recompensa de $10,000 por información valiosa sobre el caso. Si sabe algo sobre el paradero de Kimberly Ávila por favor llame al Departamento de Policía de Brownsville al 956-548-7000.

