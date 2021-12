Familiares que fueron encontrados muertos en casa en Minnesota eran hondureños ¿Qué pasó? Nuevos detalles Las siete personas que fueron encontrados muertos en una casa en Minnesota eran de origen hondureño. Se revelan nuevos detalles sobre la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Se revelan nuevos detalles sobre familia que fue encontrada muerta en una casa en Minnesota. Las siete personas que fueron encontradas sin vida eran de origen hondureño, incluyendo tres menores de edad, de 5, 7 y 16 años, reporta Noticias Telemundo. "Es un dolor terrible", dijo la abuela de los niños a Noticias Telemundo. Las autoridades no encontraron señales de violencia ni de entrada forzada. Hay resultados de autopsias pendientes, pero las autoridades sospechan que la familia murió por una intoxicación con monóxido de carbono. El accidente ocurrió mientras dormían. Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para ayudar a pagar por los gastos fúnebres de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Familia Hernandez Pinto Credit: GoFundMe Las víctimas fueron identificadas como Belin Hernández, de 37 años, y Marleny Pinto, de 34, los padres de Breylin, de 16, Mike, de 7, y Marbely, de 5 años. También estaban en la casa Eldor Hernández Castillo, de 32 años, hermano de Belin, y una allegada, Mariela Guzmán Pinto, de 19 años, quienes fallecieron. Poline line tape Credit: Getty Images Belin había inmigrado a Estados Unidos hace siete años buscando una mejor vida. Sus seres queridos en el pueblo de San Francisco de Yojoa, Cortés, en Honduras, recibieron la noticia de sus muertes con mucha tristeza. Belin trabajaba en la construcción en Minnesota y su hermano Eldor había llegado hace un año de Honduras para trabajar con él. Los hermanos mandaban dinero a sus familiares en Honduras para ayudarlos. Que en paz descansen.

