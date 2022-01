Familia desaparecida es encontrada con todos sus miembros muertos en un coche Una pareja y su hija de apenas 8 años aparecieron dos semanas después de que desaparecieran y se iniciara su búsqueda. Familiares y amigos recaudan dinero para poder celebrar sus funerales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La búsqueda de Jeremy Cook, Johanna Manor y su hija de 8 años, Adalicia, ha llegado a su fin. Después de dos semanas desaparecidos, la familia de Tennessee ha sido encontrada con todos sus miembros muertos en su coche. Su familia se encontraba muy preocupada al no recibir noticias por tanto tiempo de ellos ni que se mostraran en sus puestos de trabajo durante tantos días. La pequeña tampoco había acudido a la escuela, lo que generó mucha angustia. Jennifer Biggs, hermana de la fallecida, así lo dio a conocer en la página de donación GoFundMe que ahora recauda fondos para pagar sus funerales. Las últimas noticias que habían tenido de ellos fueron del pasado 16 de enero, a partir de ahí nada. Familia desaparecida Familia desaparecida | Credit: GoFundMe Jennifer Biggs La causa de su muerte fue un trágico accidente de coche, tal y como confirmó la Patrulla de Tennessee. "Desafortunadamente, el 26 de enero, las autoridades recibieron una llamada que les llevó a encontrar los cuerpos de Johanna, Adalicia y Jeremy", explicó Biggs en la página de donaciones. Parece ser que un fuerte golpe con un bloque de hielo causó que cayeran por una pendiente de unos 100 pies en el bosque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras el caso sigue bajo investigación para concretar todo y atar bien los cabos de lo sucedido, su familia pide ayuda para poder darles una despedida decente. Sobre todo teniendo en cuenta los costes que esto implica. "Cualquier cosa ayudará, ya que estamos tratando de enterrar a tres personas", prosiguió la hermana de la víctima. Descansen en Paz.

