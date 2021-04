"No era un monstruo", asegura familia de madre acusada de matar a sus tres hijos a puñaladas Los familiares de Liliana Carrillo han salido en defensa de la madre de 30 años, acusada de asesinar a sus hijos de 2 y 3 años y a su bebé de seis meses. "Tenía pensamientos suicidas" y necesitaba ayuda, aseguran sus seres queridos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los familiares de Liliana Carrillo, una madre acusada de matar a sus tres hijos pequeños en California, salieron en su defensa. "No era un monstruo y amaba a sus hijos", aseguran. La madre de 30 años había "perdido contacto con la realidad" y tenía "pensamientos suicidas", revelan sus seres queridos. Su salud mental empeoró a raíz de la pandemia. Tanto el esposo de Carrillo, Erik Denton, como sus familiares intentaron buscar ayuda. "El sistema nos falló, necesitábamos ayuda. Mi hermana necesitaba ayuda, Denton necesitaba ayuda y no la hubo", dijo a Univision34, Javier Carrillo, hermano de la mujer, que fue arrestada. La abuela materna de los menores encontró los cadáveres de los niños en el apartamento donde vivían en Reseda, California, donde han construido un altar en su memoria. Las víctimas, que murieron a puñaladas, fueron identificados como Joanna Denton Carrillo, de 3 años, Terry Denton Carrillo, de 2 años, y Sierra Denton Carrillo, de 6 meses. El detective de LAPD describió el crimen como "horrendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Liliana Carrillo Credit: Twitter/@LAPDHQ Los familiares y el esposo de Carrillo aseguran que pidieron ayuda a las autoridades. Denton pidió custodia de los niños al Departamento de Niños y Familias de Los Ángeles, alegando que su esposa estaba inestable mentalmente, y pidió ayuda de las autoridades para que Carrillo le entregara a los pequeños, pero no la recibió. La joven madre fue arrestada tras intentar huir de las autoridades y tendrá que ir a juicio.

