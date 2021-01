Close

Una familia de Texas casi muere en un incendio tras perder el olfato por la COVID-19 La joven Bianca Rivera fue la única persona en su familia en detectar el humo del incendio que destruyó la vivienda, que albergaba a 10 personas. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven de Waco, TX, se convirtió en la heroína de su familia tras salvarlos de morir en el incendio de su casa. Bianca Rivera fue la única persona de su familia que pudo oler el humo del fuego que consumía la vivienda luego de que sus familiares perdieran el sentido del olfato por haberse contagiados de la COVID-19. La joven de 20 años, quien no padece de la enfermedad causada por el coronavirus, logró evacuar a su familia y sus mascotas de la propiedad, según el canal local KWTX. "Solo estaba protegiendo a mi familia y llevándolos a un lugar [seguro]", comentó Rivera al canal. "No me importaba si yo me lastimaba o si me quemaba, mientras los sacara sanos y salvos, todo bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven explicó que detectó el incendio alrededor de las 2 de la madrugada del pasado viernes y rápidamente pasó a la acción para salvar a sus padres y hermana, Edelmara, que dormían profundamente. Rivera explicó que sabía que no perder el tiempo era de suma importancia para salir a salvo. "Empecé a oler como plástico quemado", explicó la joven, de acuerdo a People. "Y ahí fue cuando me puse en alerta y salí corriendo de mi habitación, y ni siquiera podía pasar el pasillo porque estaba lleno de humo". Image zoom Credit: GOFUNDME A pesar del humo, la joven hizo hasta la imposible por llegar a su familia y despertarlos. "Sabía que tenía que despertar a todos", comentó Rivera al canal. "Abrí la puerta trasera y saqué a todos uno por uno". A través de su cuenta de Twitter, el departamento de bomberos de Waco confirmó que llegó al lugar de los hechos alrededor de las 3 de la madrugada, pero para ese entonces la propiedad ya estaba envuelta en llamas. Además de los padres y hermana de Rivera, la joven logró rescatar a tres niños y un adulto que residían con los Rivera. Dos personas más que vivían con la familia lograron salvarse ya que se encontraban trabajando cuando se desató el incendio. El fuego destruyó la casa en su totalidad, por lo que la familia ha obtenido la ayuda de la Cruz Roja. Se ha creado una cuenta de ayuda GoFundMe para ayudarlos a encontrar un nuevo hogar. Además, la comunidad se ha unido para intentar reemplazar algunos de los objetos perdidos, como iPads y computadoras, para que los pequeños de la familia continúen sus estudios. "Por el momento, estamos rentando un cuarto en un motel mientras encontramos una vivienda", comentó Rivera a la cadena. "Estamos realmente agradecidos y apreciamos todo lo que están haciendo por nosotros. Dios los bendecirá por muchos años por todo lo que están haciendo para nosotros". A pesar de haber perdido todas sus pertenencias en el incendio, la familia está agradecida por estar viva y aseguran que todo se lo deben a la joven. "Realmente no me considero una heroína", dijo Rivera. "Me limité a hacer lo que cualquier otra persona haría por su familia. Lo único que quería era que todos [salieran] vivos y a salvo. Era todo lo que quería…. mantener a todos vivos".

