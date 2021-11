Familia de Rudy Peña, un joven de 23 años que murió en el concierto Astroworld de Travis Scott, pide justicia. Los familiares de Rudy Peña, un joven de 23 años que murió durante el concierto del rapero Travis Scott, cuentan su conmovedora historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Rudy Peña, un joven de 23 años que murió durante el concierto Astroworld del rapero Travis Scott en Houston, está destrozada. "Él era el más joven de cinco hermanos. Él era el más calmado, el más juguetón, el más dulce con todos", su cuñado Sergio González reveló a PEOPLE. El joven de origen mexicano trabajaba como asistente médico y estudiaba justicia penal en la universidad. Rudy es uno de ocho personas que murieron durante el concierto del rapero estadounidense el viernes. La familia del joven exige justicia. "Nos enteramos de la peor manera. Nos enteramos sobre las 12:30 anoche por un amigo de Rudy que estaba con él que él se había desmayado", recuerda González. "No fue hasta esta tarde que nos enteramos de que él había muerto". Su madre es de Durango, México, y está desconsolada. "Estaba gritando, llorando", añadió el cuñado. "Tuvimos que darle un sedante". La madre está en shock y en negación, repitiendo que su hijo regresará a casa. Peña era un amante de la música que fue al concierto en el parque NRG con amigos. González añade que la familia de Rudy piensa que su muerte —y la de las otras siete víctimas de esa fatal noche— pudieron ser evitadas. Rudy Peña (Rodolfo Angel Peña) Credit: Facebook "Estamos tan enojados. Hay tantos conciertos y todos son maravillosos, pero nunca imaginas que va a haber una tragedia. Nunca vas a un concierto y piensas que te vas a morir", dice González. "Pagas tu boleto, vas al concierto, te diviertes y regresas a casa —nunca imaginas que pasarás por algo así", añade, argumentando que no había suficiente "control" del masivo evento. Rudy Peña (Rodolfo Angel Peña) Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incidente sigue bajo investigación en Texas. Rudy Peña tenía un futuro brillante por delante, lamentan sus seres queridos. Estudiaba en Laredo College, "tenía un récord limpio, se comportaba bien y amaba los deportes", recuerda su cuñado. "Trabajaba como asistente médico en una clínica de rehabilitación. Jugó futbol en la escuela secundaria. Siempre estaba con sus amigos". El equipo de Travis Scott contactó a la familia de Rudy Peña, ofreciendo pagar por sus gastos fúnebres, pero según González esto no le ha traído ningún consuelo a la familia. "Están tratando de cubrir los gastos médicos y del funeral. No es que no necesitemos el dinero, pero queremos justicia", dijo. "Yo quiero que me devuelvan a mi cuñado, a mi ser querido". En medio de su dolor, la familia sigue buscando respuestas. "Alguien tiene que ser encontrado culpable. ¿Quién es culpable? Ellos van a pagar nuestros gastos fúnebres —una miseria— mi cuñado valía más que eso", agrega González. "Ni siquiera hemos podido ver el cuerpo. Hay más preguntas en el aire que respuestas. ¿Cómo pasó esto? Nosotros literalmente no sabemos cómo murió. ¿Cuáles fueron las circunstancias?". Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia Peña en este difícil momento. Que en paz descanse.

