Familia da un último adiós a Miya Marcano, joven hispana asesinada en Orlando Llenos de tristeza, los seres queridos de Miya Marcano —una estudiante de 19 años que fue asesinada en Orlando, Florida— le darán hoy un último adiós. Los detalles de su funeral. El velorio de Miya Marcano será hoy miércoles en la tarde, en Cooper City, cerca de Fort Lauderdale, reporta Despierta América (Univision). En vez de enviar flores, su familia pide que se hagan donaciones a la fundación de Miya Marcano, dedicada a brindar apoyo a las familias de personas desaparecidas. La estudiante de 19 años fue asesinada en Orlando, Florida. Todo parece indicar que su asesino era un empleado de mantenimiento en el edificio de apartamentos donde ella vivía. Se trata de Armando Manuel Caballero, de 27 años, quien según reportes se había enamorado de la joven, que lo rechazó. Los mensajes de texto que le envió a Marcano mostraban una obsesión con ella. Tras ser cuestionado por la policía y antes de ser arrestado, Caballero se suicidó. La policía lo encontró muerto en su apartamento en el condado Seminole. Las autoridades revelaron que Caballero tenía una llave maestra, con la que supuestamente abrió el apartamento de la joven y esperó allí a que ella saliera del trabajo. Una prima de Marcano dijo a WFLA que sus familiares encontraron la habitación de la joven desordenada, que había joyería en el piso y la cama estaba sin tender. Además dijeron que encontraron rastros de sangre. Su padre, Marlon Marcano, expresó su dolor en Instagram junto a una foto de su princesa. "¿Porqué tuvo que terminar así? Tú no hiciste nada para merecer esto", lamentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miya Marcano Miya Marcano | Credit: Orange County Sheriff's Office La joven estudiaba en Valencia College y tenía toda una vida por delante. Marcano fue vista con vida por última vez el 24 de septiembre en Arden Villas Apartments en Orlando, donde vivía y trabajaba en la oficina de alquiler. Tras ser reportada como desaparecida, comenzó una intensa búsqueda que terminó en tragedia. Su cadáver fue encontrado el 2 de octubre en una zona boscosa en un edificio de apartamentos cercano, Tymber Skan. La joven estaba atada con cinta adhesiva negra en la boca y en sus manos y pies. Su funeral será hoy a las 11 a.m. en la iglesia Cooper City Church of God, informó en Instagram su padre, el DJ Marlon Marcano. Marcano será enterrada en Bailey Memorial Gardens en North Lauderdale. Sus seres queridos también realizarán un evento de 5 a 8 p.m. en la iglesia Cooper City Church of God para celebrar su vida y recordarla. Que en paz descanse.

