Familia de Gaby Ramos, locutora radial asesinada, pide justicia y apuntan a exnovio como presunto responsable Gaby Ramos, una locutora radial, fue asesinada en Utah y sus familiares piden justicia. La policía busca a su exnovio, Manuel Omar Burciaga-Perea, como presunto responsable del crimen. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos tres años, Gaby Ramos emigró de México junto a su hija, de 9 años, buscando una mejor vida en Estados Unidos. Desafortunadamente su vida terminó en tragedia. La locutora radial, de 38 años, fue asesinada en su hogar en Taylorsville, Utah, y las autoridades buscan a su exnovio como presunto responsable del crimen. Los familiares y amigos de la locutora mexicana piden justicia. Su expareja, Manuel Omar Burciaga-Perea, de 34 años, es el principal sospechoso en la investigación. "Fue algo muy rápido. Él le disparó a mi hermana", dijo a Despierta América (Univisión) Rocío Sifuentes, la hermana de la víctima. "Yo entré en estado de shock", confiesa. Cuando llegó la ambulancia, Gaby ya había dejado de respirar, contó entre lágrimas su hermana Rocío. Vecinos escucharon una confrontación verbal antes de que ocurriera la tragedia y llamaron al 911. Las autoridades no llegaron a la vivienda. Quince minutos después, la policía recibió una segunda llamada notificando que los vecinos habían escuchado disparos en la casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby Ramos Gaby Ramos | Credit: GOFUNDME Decenas de personas que eran fanáticos de la locutora radial le dejaron flores, globos y velas prendidas frente a su casa, donde perdió la vida. Ramos trabajaba para la estación radial KMRI 1550 AM. Una cuenta de GoFundMe fue creada en su honor y para ayudar a su familia. Gaby es "una mujer valiente con sueños y metas, quien murió en un acto violento propiciado por su ex pareja", dice un mensaje en esta página. "Estamos recaudando fondos para los gastos funerarios y apoyar a su hija en este duro proceso", añade. Según las autoridades, Burciaga-Perea está armando y es peligroso. Si tiene información sobre su paradero, llame al Departamento de policía de Taylorsville al 801-840-4000.

