Familia de George Floyd visita Washington para marcar el primer aniversario de su muerte Philonise Floyd y otros miembros de la familia se reunirán con la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de George Floyd marcará el primer aniversario de su muerte visitando al Capitolio y la Casa Blanca para reunirse con líderes en Washington, incluyendo el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. La muerte de Floyd generó un movimiento social pidiendo justicia tras su muerte a manos de un policía de Minneapolis luego de que el empleado de una tienda lo acusara de pagar con un billete falso de $20. En fotos y video revelados este martes se observa a Nancy Pelosi, Presidente de la Cámara de Representantes, rodeada por los familiares de Floyd en el Capitolio. Entre ellos se encontraba Philonise Floyd, hermano de George Floyd, quien ingresó puño en alto al salón donde ocurrió el encuentro. La visita de la familia de Floyd sucede luego de que el George Floyd Justice in Policing Act siga pendiente de ser aprobado en el Congreso de Estados Unidos. Dicha petición conseguiría establecer un registro nacional para identificar a elementos de la policía que incurran en faltas de conducta o discriminen por cuestiones raciales, así como de revisar los términos de la inmunidad de los que goza la policía. Nancy Pelosi, líder de los Demócratas en el Congreso, recibiendo a familiares de George Floyd la mañana de este martes en el Capitolio. Familia de George Floyd visita a los líderes de Washington DC Credit: Getty images Philonise Floyd, hermano de George Floyd, alza el puño al ingresar al recinto: Philonise Floyd hermano de George Floyd visita a los líderes de Washington DC Credit: Getty Images Video del encuentro con Nancy Pelosi: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia de George Floyd anunció este martes que donará $500,000 para crear el fondo The George Floyd Community Benevolence Fund. El dinero proviene de los $27 millones que han recibido de parte de la ciudad de Minneapolis. El fondo beneficiará a organizaciones y negocios que sirvan a la comunidad de la calle 38th & Chicago, es decir, la intersección donde Floyd fue detenido e inmovilizado con la rodilla por policía Derek Chauvin para posteriormente morir. Al ser enjuiciado, Chauvin fue encontrado culpable de homicidio no intencional en segundo grado, así como homicidio en tercer grado y asesinato en segundo grado.

