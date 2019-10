Mueren ahogados los cuatro miembros de una familia mientras trataban de hacerse un selfie Una familia de cuatro integrantes murió en la India luego de resbalar hacia el fondo de una presa cuando intentaban hacerse un selfie. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuatro integrantes de una familia murieron ahogados en la India al resbalarse en una presa cuando intentaban tomarse un selfie. La tragedia es aún más dramática porque uno de los fallecidos era una novia que recién se había casado y que se ahogó frente a la mirada de su marido. Los hechos sucedieron a las orillas de la presa Pambar, ubicada en el estado sureño de Tamil Nadu, según confirmó a CNN S Prabhakar, un alto oficial policíaco de la localidad de Krishnagiri. La tragedia ocurrió cuando una de las víctimas, Santosh, de 14 años, cayó al agua, seguido de la recién casada V Nivedha, de 20, Sneha, de 22 y Kanniga, de 20. El drama fue aún peor porque el marido de la joven novia, G Perumalsamy, de 25 años, presenció todo. Afortunadamente él sobrevivió y pudo salvar a Yuvarani Perumalsamym la hermana de 15 años de su hoy difunta esposa. “Ellos se querían tomar un selfie en este punto de la presa y se resbalaron”, señaló Prabhakar a la mencionada cadena. “El nivel del agua subió cuando ellos estaban aquí”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según un estudio realizado por el Jornal de Medicina Familia y de Cuidado Primario de India, más de 250 personas han fallecido alrededor del mundo tomándose selfies. La mayoría de dichas tragedias han ocurrido en la India, Rusia, Estados Unidos y Paquistán. La gravedad de la situación es tal que las autoridades en la India han marcado las zonas de peligro donde queda terminantemente prohibido hacerse selfies. Este caso recuerda a otra tragedia ocurrida en julio de 2011 en que una familia entera falleció al ahogarse intentando cruzar un río en plena época de monzones en la India. Las lluvias torrenciales arrastraron a los cinco integrantes que quedaron captados en video, sin que nadie pudiera salvarlos. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Mueren ahogados los cuatro miembros de una familia mientras trataban de hacerse un selfie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.