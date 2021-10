Familia de California aparece muerta en su Airbnb durante vacaciones México Las tres víctimas son un bebé y sus papás, quienes dejan otros cuatro hijos. Aquí los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joseph Nunez, su esposa María y su bebé Jayden, aparecieron muertos en el Airbnb donde se hospedaban durante sus recientes vacaciones en México, según relató un miembro de su familia a ABC7. Trini Jacobo conversó con los reporteros y afirmó que hay demasiadas preguntas en el aire que necesitan ser respondidas, ya que ni ella ni su familia tienen idea todavía de que pudo haber ocurrido. De momento, están esperando los resultados de la autopsia. Ahora su mayor preocupación se centra en cómo trasladar los cuerpos de la pareja y su bebé de vuelta a California. Sus familiares necesitan ayuda económica para traer a sus queridos de vuelta a Estados Unidos. Joseph Nunez Jayden familia muerta airbnb california Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sus restos continúan en México", expresó Jacobo con preocupación al canal KBAK. "Les van a realizar una autopsia y trataran de llegar hasta el final para averiguar qué les pasó exactamente, así que no conocemos ningún detalle específico en estos momentos". La familia ha abierto una cuenta un GOFUNDME para solicitar el apoyo económico que logre traer a sus seres queridos de vuelta a casa: "Hemos perdido tres miembros de nuestra familia en un trágico accidente mientras estaba de vacaciones en México. Mi sobrino, José Nuñez Jr., su esposa María y su bebé de dos años, Jayden, fueron encontrados muertos en su AirBNB. Dejan otros cuatro hijos. Tenemos el corazón roto y odiamos tener que pedir ayuda, pero no podemos ni imaginar dejar sus cuerpos en México. Si pueden ayudar con lo que sea, se lo agradeceremos mucho".

