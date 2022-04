Terrible hallazgo en la casa de una familia en California de la que no se sabía nada desde hace un año Los parientes en Canadá de una familia afincada en California habían perdido el contacto con ella hace más de un año. Por eso llamaron a las autoridades, que se encontraron un escenario terrible al abrir la puerta de la casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Irvine, CA, acudieron este miércoles a una casa en una exclusiva área de la ciudad para comprobar que sus ocupantes estaban sanos y salvos tras recibir un aviso de unos parientes. Al ingresar a la lujosa residencia, los agentes descubrieron los cuerpos de tres adultos en avanzado estado de descomposición. De acuerdo a las autoridades, las muertes pueden tratarse de un caso de asesinato y un posterior suicidio que aparentemente se produjo hace de 12 a 16 meses atrás. La visita de la policía a la residencia se llevó a cabo a instancia de las autoridades canadienses, que habían recibido la denuncia de familiares de los fallecidos de que ignoraban el paradero y estaban preocupados por su bienestar, informó la cadena FOX. Según los familiares, la madre, el padre y un hijo adulto habían dejado de comunicarse con ellos hacía más de un año. "Hay indicio de que este fue un incidente relacionado con [violencia] doméstica", reveló la policía al canal ABC7. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crime scene Credit: Getty Images De acuerdo a las declaraciones del teniente Bill Bingham, el nivel de descomposición de los cuerpos es tan avanzado que identificar a las víctimas ha sido bastante difícil, según People. Los investigadores reportaron haber encontrado una pistola dentro de la residencia, e intentan determinar cómo es que el incidente pasó desapercibido por tanto tiempo, de acuerdo al diario local The Register. Por su parte, el teniente Bingham informó que la Asociación de Propietarios donde se encuentra la residencia se encarga del cuidado y mantenimiento del césped de todas las casas dentro de la comunidad, por lo que a primera vista es difícil determinar si ha habido movimiento en la propiedad. Las autoridades piden la ayuda del público para resolver el caso.

