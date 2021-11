La familia pide investigar la misteriosa muerte de un bombero de Texas en Cancún El bombero Elijah Snow, de Texas, murió en julio durante un viaje a Cancún, México, por su décimo aniversario de bodas. Las autoridades mexicanas dicen que fue un accidente, su familia pide una investigación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Familia de Elijah Snow Familia de Elijah Snow | Credit: GoFundMe La sospechosa muerte del bombero de Texas, Elijah Snow, ha hundido a su familia en una profunda tristeza. Sus hijas de 5 y 6 años no se explican ahora cómo "el mejor papá del mundo" de un momento a otro ya no está en casa. Es algo que a su esposa Jamie Snow le ha costado explicarles. En declaraciones a PEOPLE, Jamie contó que su esposo murió el pasado julio durante un viaje a Cancún, México, por su décimo aniversario de bodas. En el Royalton Chic Cancún Resort & Spa, el lugar donde pasarían los días, Elijah desapareció la primera noche en que llegaron, luego de dirigirse al bar del lobby para tomar una copa. Su cuerpo sin vida fue encontrado a la mañana siguiente colgando de una pequeña ventana en una sección apartada del hotel Sunset Royal Beach, que se encuentra al lado del Royalton Chic. El torso colgaba por l parte de fuera y sus pies también colgaban en el interior del baño. Hasta el día de hoy, la muerte sigue siendo todo un misterio para la familia. "Estaba temblando", dijo Jamie a PEOPLE de cuando le comunicaron el fallecimiento. "Me derrumbé en el suelo, solo llorando. Estaba gritando. Estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. Tenía familiares llamándome, gente tratando de averiguar qué estaba pasando. No sabía, así que no podía responder ninguna pregunta". Según la esposa, la policía mexicana le dijo que se trababa de un accidente. "Esa tarde, la policía me dijo que no había nada turbio; estaba tratando de salir por la ventana de un baño, se atascó y se asfixió allí", contó. Familia de Elijah Snow Familia de Elijah Snow | Credit: GoFundMe Luego un detective le dijo que la muerte se trataba de un "asesinato sin sospechoso". "Ya estaba confundida porque decían que no hay nada turbio, pero luego es 'asesinato sin sospechosos' y él está en una ventana", dijo la esposa. Cuando encontraron el cuerpo de Elijah, en su billetera había una licencia de conducir y otras identificaciones, pero no estaba el dinero. "Creo que tenía alrededor de $100", dijo Jamie, quien aún le está tratando de encontrar un sentido a lo sucedido. Jamie ha dicho que su esposo hacía todo por sus hijas. "Dejaba que le maquillaran", relató. "Se pondría en ridículo. Haría cualquier cosa para ver sonreír a su familia". "No había nada que no hiciera. Practicaba gimnasia con nuestra hija mayor. Jugaba fútbol con nuestra hija menor. Asistía a todas las competiciones que tenían, a todos los juegos que tenían. Era el mejor padre de todos. Mejor que yo", añadió. Ser padre "era una gran parte de su vida y algo de lo que estaba realmente orgulloso y en lo que era realmente bueno", contó. "Siempre tuvo dos trabajos para asegurarse de que tuviéramos todo lo que necesitábamos". "Tuve que pasar de ser lo que hubiera dicho que era una representación perfecta de una familia a tratar de navegar en esta vida como una madre soltera que trabaja ahora sin mi mejor amigo", agregó. En los últimos meses Jamie ha pedido a las autoridades mexicanas que hagan públicas imágenes de video del área del resort que podrían arrojar luz sobre los momentos finales de Elijah. No obstante, las autoridades les han negado cualquier grabación, y hasta le han dicho que las cámaras del hotel no funcionaban. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jamie también ha pedido ayuda al Consulado de Estados Unidos en México, el cual "respondió a esa solicitud y dijo que [las autoridades mexicanas] estaban haciendo una investigación suficiente y que no se necesitaba al FBI". La esposa, además, ha lanzado una petición al presidente Joe Biden para que ayude con el caso. "Estoy en una pelea todos los días", dijo. "Tratando de obtener información sobre mi esposo". La familia ha comenzado una campaña en GoFundMe para ayudar a Jamie y las niñas. "La familia está pidiendo apoyo para ayudar con sus necesidades, tanto presentes como futuras, además de continuar con la investigación sobre las circunstancias de su muerte", se lee en la plataforma.

