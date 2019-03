Padre de una niña que murió en Sandy Hook fallece de aparente suicidio El cuerpo sin vida de Jeremy Richman, de 49 años, fue encontrado en su vivienda de Newtown, Connecticut; se sospecha de suicidio. Mayra Mangal Jeremy Richman, padre de uno de los 20 niños que perdieron la vida en la masacre de la escuela primaria Sandy Hook – ocurrida el 12 de diciembre en Newtown, Connecticut-, fue encontrado sin vida este lunes bajo sospechas de un aparente suicido. El cuerpo del hombre de 49 años -y padre de la fallecida Avielle Richman- fue encontrado sin vida en su residencia de Edmond Town Hall por elementos de la policía y el cuerpo de bomberos de Newtown hacia las 7:00 a.m. “Cuando llegaron los paramédicos encontraron a Jeremy Richan, de 49 años, muerto”, se explicó en la página de Facebook de la policía local. “Su muerte parece ser un suicidio, pero la policía no ha revelado el método y ninguno de los detalles de su muerte, solo se ha dicho que su muerte no parece ser sospechosa”. Ahora el caso ha pasado a manos del forense del estado para determinar las causas de la muerte. Gregory Rec/Portland Press Herald via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esto es un suceso que parte el alma de la familia Richman y de la comunidad de Newtown en general. Van nuestras plegarias para la familia ahora mismo, y pedimos que se le brinde a la familia privacidad en este momento tan difícil”, explicó el teniente Aaron Bahamonde en declaraciones reproducidas por el rotativo New York Post. Richman estableció la Avielle Foundation, una organización sin ánimo de lucro que buscaba reducir la violencia por armas de fuego y que tenía su sede en un edificio del cabildo de Newtown. El fallecido y su mujer formaban parte de un grupo de padres de familia que demandaron al locutor Alex Jones por desatar una serie teorías conspiratorias falsas para afirmar de que la masacre era una farsa inventada por el gobierno. El triste y sangriento episodio ocasionó el cierre y demolición de la escuela, que en julio de 2016 y bajo una total reconstrucción, reabrió sus puertas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

