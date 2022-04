Fallece niña de cinco años en una playa mexicana; solo quería conocer el mar Una pequeñita encontró la muerte de manera inesperada cuando estaba cumpliendo un gran sueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que parecían ser unas lindas vacaciones para una familia que se trasladó a una zona costera mexicana, resultó el tragedia luego de que una niña de cinco años, cuyo sueño era conocer el mar, muriera en el lugar. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 13 abril de 2022, en la playa Bagdad ubicada en Matamoros, Tamaulipas, cuando la pequeña, quien era originaria de Reynosa, estaba caminando de la mano de su tía, se soltó para jugar en la arena y cuando estaba divirtiéndose fue arrollada por un vehículo. Se trata de un auto Chevrolet Malibú color azul marino, que era manejado por una mujer, quien atropelló a la menor cuando circulaba por el área donde se ubican los bañistas. Ante ello, los familiares de la nena pidieron apoyo de los elementos de la Policía Estatal, quienes trasladaron a la chiquilla al módulo de atención de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, instalado en la mencionada playa. Ahí, los paramédicos de la Cruz Roja le dieron los primeros auxilios a la niña; sin embargo, ya no contaba con signos vitales, según informaron los medios de comunicaron. La Policía Investigadora inició las averiguaciones correspondientes y detuvo a la presunta responsable, de quien, hasta el momento, se desconocerá su identidad. Muerte Credit: Tamaulipas RTC SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el Servicio Médico Forense hizo el levantamiento del cuerpo. El transporte también quedó a disposición de las autoridades; las cuales, fueron encargadas de dar a conocer este hecho en su cuenta de Twitter, donde informaron que este accidente era el segundo que ocurría en la zona de bañistas de Playa Bagdad.

