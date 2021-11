Otra tragedia en el set: muere uno de los miembros del rodaje de Indiana Jones 5 Nic Cupac, de 54 años y uno de los 100 miembros del rodaje en Marruecos de la quinta entrega de la saga de Indiana Jones 5, fue encontrado muerto . Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Set de Indiana Jones 5 Set de Indiana Jones 5 | Credit: Robino Salvatore/GC Images Otro lamentable incidente ha tenido lugar en el mundo del cine. Luego de la controvertida muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins a raíz del disparo de Alec Baldwin, un miembro del equipo de la próxima película de Indiana Jones murió en el lugar donde se estaba llevando a cabo la filmación. Se trata de Nic Cupac, de 54 años, quien estaba entre los 100 miembros del equipo que ruedan Indiana Jones 5 en Marruecos, según informó el diario británico The Sun. Cupac fue encontrado muerto en su hotel en la ciudad de Fez, aparentemente por causas naturales. De acuerdo el diario británico Daily Mail, Cupac había volado hasta allí para ayudar con una "complicada" escena con un rickshaw. Cupac trabajó en el departamento de cámaras y electricidad de producciones importantes como dos de las películas de Harry Potter, El código Da Vinci, Guardianes de la galaxia y Jurassic World: Fallen Kingdom, entre otras. Set de Indiana Jones 5 Set de Indiana Jones 5 | Credit: Robino Salvatore/GC Images El equipo de la película le rindió homenaje a Cupac, de quien un colega dijo que "era un hombre tan encantador", según el Daily Mail. Aunque estaba previsto que Indiana Jones 5 protagonizada de nuevo por Harrison Ford apareciera en los cines el 9 de julio de 2021, Disney anunció en octubre que ahora está programado su lanzamiento para el verano de 2023. El filme, dirigido por James Mangold, cuenta con un elenco de actores como Mads Mikkelsen, Antonio Banderas y Phoebe Waller-Bridge. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mundo del cine ha estado de luto por el incidente en el set de Rust, luego de que Baldwin disparara de manera fatal a la fotógrafa de 42 años. Según Hilaria Baldwin, la esposa del actor de 63 años, él "realmente no está durmiendo y está atormentado por la muerte de Halyna".

