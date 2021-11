¡Así lloran la muerte de la actriz Amalia Aguilar a los 97 años! La partida de la simpática vedette de famosas películas de la época de oro del cine mexicano, se une a la gran pérdida días atrás de otro gran actor: Enrique Rocha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de la reciente pérdida de otra gran talento, el gran actor Enrique Rocha, el mundo del entretenimiento latino vuelve a despedir a una gran figura, estrella del cine de la Época de Oro mexicano, la vedette y actriz Amalia Aguilar. La Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas fue la encargada de anunciar la triste noticia desde su red de Twitter: "LA Academia Mexicana de Cine lamenta el sensible fallecimiento de la primera actriz y bailarina Amalia Aguilar, una de las más grandes rumberas de la época de oro del cine mexicano. La recordaremos en películas como Calabacitas tiernas y Al son del mambo", revelaron hoy, día nueve de noviembre. "Se le quedó a deber su Ariel de Oro", se quejaba el actor Arturo Adriano. "Ojalá no se le deba a Rosita Arenas, Alicia Caro, Sara Montes, Armando Silvestre, Gastón Santos, Lucha Villa, glorias del cine nacional", recordó. Amalia Aguilar Credit: AMACC SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lloraba su muerte en la misma red otro de sus familiares, Salomón Cohen: "Vuela alto abuelita. Que tu luz acaricie la vida de todo aquel que te vibre dentro de su corazón, gracias por ser nuestra guía y fortaleza. Por siempre te recordaremos tus hijos, nietos y bisnietos". Salomón Cohen Amalia Aguilar Credit: Twitter Salomón Cohen También quiso despedirle la Fonoteca Nacional, mencionando que aunque nació en Cuba, adquirió la nacionalidad mexicana: "Nos deja inolvidables escenas musicales con Dámaso Pérez Prado, Lilia Prado, Tin Tan y Resortes, entre muchas otras leyendas. Descanse en paz". Su primera aparición en el cine fue en la película Pervertida en 1946, bajo la dirección de José Díaz Morales. Otras películas famosas, además de las mencionadas por la Academia de Cine, fueron Conozco a los dos, Los dineros del diablo y las viudas del chachachá.

