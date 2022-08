Fallece mujer de 57 años en San Antonio, TX., tras ser hallada en el abandono y cubierta en moho Patricia Martínez, de 58 años, fue llevada a un hospital donde falleció. Sus tres hijos fueron detenidos y enfrentan graves cargos. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Patricia Martínez, una mujer de 57 años residente en San Antonio, Texas, falleció luego de ser hallada en el abandono y cubierta en moho. Ahora sus tres hijos adultos enfrentan graves cargos por el impactante y cruel caso de negligencia. Los hechos se remontan al domingo pasado cuando la mujer fue desconectada de un respirador artificial luego de ser hallada en su vivienda ubicada en el bloque 7900 de Caballo Canyon, en la parte noroeste de la ciudad. Al momento del descubrimiento la mujer —que sufría de problemas de movilidad— estaba cubierta en llagas que tenían moho creciéndole en parte del cuerpo. Martínez fue trasladada al Hospital Metodista donde fue conectada a un respirador artificial y presentaba daño renal, entre otras complicaciones y finalmente falleció, según confirmó Salazar a la estación local KSAT. Según las autoridades, el caso fue descubierto porque el pasado 16 de agosto los médicos encargados de la víctima notaron un repentino y alarmante declive en su salud. "Estos tres estaban encargados de ayudarla ella tenía problemas de salud y necesitaba cuidados de hospicio", exclamó el pasado 18 de agosto en conferencia de prensa Javier Salazar, alguacil del condado de Bexar luefo de producirse el arresto de los sospechosos y mientras su madre se encontraba luchando por su vida en el hospital. "Tenía diabetes y otros problemas de salud y debía ser cuidada en su hogar". Oscar-Dominguez-Roxanna-Carrero-Pedro-Luis-Carrero Credit: BEXLAR COUNTY SHERIFF (3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El alguacil confirmó las identidades de los tres sospechosos: Oscar Domínguez, de 37 años; Roxanna Carrero, de 24, y Pedro Carrero, de 18, todos, hijos de la víctima y quienes residían en la vivienda con ella y supuestamente estaban a cargo de sus cuidados. El trío estaba encargado de alimentar a su madre, darle sus medicamentos, bañarla y llevarla a sus citas con el doctor. "Que Dios se apiade de ellos cuando llegue su hora", exclamó conmovido el alguacil sobre el destino de los sospechosos quienes enfrentan un cargo por lastimar seriamente a un individuo con discapacidad (respectivamente), lo cual representa un delito en primer grado. Los tres se encuentran detenidos en el condado de Bexar con una fianza fijada en $85,000, cada uno. De acuerdo al alguacil, el caso podría agravar y ser considerado como un homicidio.

