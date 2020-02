Fallece el médico castigado por las autoridades chinas por alertar del peligro del coronavirus El médico Li Wenliang ha fallecido a causa del coronavirus en Wuhan, donde fue una de las primeras voces en alertar del peligro, lo que le costó ser castigado por las autoridades por propagar "rumores". By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El doctor que intentó alertar a las autoridades y los residentes de Wuhan, China, de la aparición del brote de coronavirus ha muerto a causa de la enfermedad. Según el The Washington Post, el oftalmólogo Li Wenliang trabajaba en el hospital Central de Wuhan cuando empezó a propagarse la enfermedad. El doctor de 34 años fue uno de los primeros profesionales en advertir a finales de diciembre del peligro del nuevo virus, antes de que el gobierno chino informara públicamente la situación. Por sonar la alarma, el médico fue arrestado por las autoridades por propagar “rumores” luego de que su advertencia llegara a las redes sociales. Dos días después de su arresto fue puesto en libertad bajo la condición de aceptar que hizo “declaraciones no verdaderas” y prometer que no cometería “actos ilegales”, de acuerdo a CNN. Image zoom Tras recuperar la libertad, Li regresó a su trabajo en el hospital, donde atendía a pacientes con problemas respiratorios mientras las autoridades seguían ocultando la propagación del virus y asegurando que las informaciones sobre el virus eran rumores que no se debían tomar en cuenta. No fue hasta el 7 de enero que finalmente aceptaron en público la existencia del brote. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ya con el coronavirus reconocido como una epidemia, el médico empezó a toser el pasado 10 de enero, por lo que se le internó en el hospital al siguiente día. Tres semanas después se le diagnosticó con el virus. A pesar del tratamiento, falleció este jueves dejando un hijo pequeño y una esposa embarazada. Aún no se sabe si también son portadores del virus. Hasta el momento, el coronavirus ha infectado a cerca de 30,000 personas en todo el mundo, la mayoría en China, mientras que en Estados Unidos se han encontrado 12 casos. El número de fallecidos se situaba en 634 pacientes este jueves por la tarde, según CBS. Advertisement

Close Share options

Close View image Fallece el médico castigado por las autoridades chinas por alertar del peligro del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.