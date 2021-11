Fallece el gran actor mexicano Enrique Rocha Las redes lamentan la muerte del famoso villano de voz profunda. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo hoy domingo siete de noviembre: ha muerto el gran actor mexicano Enrique Rocha a los 81 años. La noticia del fallecimiento del famoso villano de novelas como Amores verdaderos, Corazón salvaje o Yo compro esa mujer, se dio a conocer en las redes a través de uno de sus trabajadores, reportaron infinidad de medios. Así se despedían del famoso actor desde las redes de El gordo y la flaca: "Fallece el gran Enrique Rocha a los 81 años destacando por sus papeles de villano en varias telenovelas y películas mexicanas. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos". Inmediatamente los fans del actor lamentaron su muerte: "¡Qué tristeza! Un gran actor, de los mejores, diría yo…"; "cómo era de sexy, elegante siempre". Enrique Rocha Credit: Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la red de Twitter la noticia corrió como la pólvora. Muchos ahí recordaron "su gran talento y su gran voz profunda y masculina". Un cariñoso meme dejaba claro que su voz nunca será olvidada entre sus fans. Enrique Rocha Credit: Twitter Descanse en paz.

