Fallece de manera trágica la actriz Erica Hoy a los 26 años La actriz australiana Erica Hoy, de 26 años, murió en un trágico accidente de tránsito mientras iba acompañada de su novio y su hermana gemela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erica Hoy australia-actress-killed in car crash Erica Hoy | Credit: Facebook/Erica Hoy La actriz australiana Erica Hoy murió en un trágico accidente de tránsito mientras iba acompañada de su novio y su hermana gemela. Según el Daily Mail, el Toyota Prius rojo en el que viajaban la joven de 26 años fue golpeado por detrás y empujado delante de un camión en una autopista en el noroeste de Adelaide sobre las 9 p.m. del martes. Erica murió en el lugar mientras que su novio Mike Sr. Reader, de 29 años, y su hermana Lisa resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Royal Adelaide Hospital. Según la policía, Carlie Eileen Richards, de 38 años, estaba al volante del automóvil que los chocó e intentó huir de la escena después del accidente. No obstante, luego fue arrestada y ha sido acusada de un cargo de causar la muerte por conducción peligrosa, tres cargos de causar daño por conducción peligrosa, abandonar la escena del accidente y dos cargos de conducir sin el debido cuidado. Además, enfrentará cargos por obstaculizar las investigaciones policiales sobre el accidente al supuestamente no responder preguntas o proporcionar su nombre y dirección. Erica and Lisa Hoy - twins killed in car crash Erica y Lisa Hoy | Credit: Facebook/Lisa Hoy Greg Hoy, padre de la Erica y Lisa, ha dicho que está desconsolado con el suceso, aunque lo calma saber que no murió sola. "Nunca nos dio ninguna preocupación. Estoy agradecido de que no muriera sola. Era una joven brillante, positiva y feliz. Regresaba de un curso de interpretación cuando ocurrió todo", dijo al periódico The Advertiser. El padre también aseguró que la joven y su hermana eran muy unidas. "Estoy destrozado porque Erica se ha ido antes de tiempo. Eran un equipo, cuando trabajaban juntas era algo verdaderamente único, como si fueran una sola persona, a pesar de que mantenían su individualidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Erica se estaba iniciando en el mundo de la actuación, hizo proyectos como la mini serie Jo-Anne Spirit Guide (2020) y la serie The Reality of Humanity. Su padre contó que el día del accidente, la joven "regresaba de un curso de actuación".

