Close

Fallece de coronavirus Carmen Vázquez, defensora de los derechos LGTB Esta gran pionera de la igualdad, originaria de Puerto Rico, perdió la batalla contra el virus a los 72 años de edad y con muchos sueños por cumplir. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Conocida por su entrega a la causa de la igualdad y justicia social de la comunidad LGTB, Carmen Vázquez tenía todavía un montón de proyectos ante sí. Desafortunadamente, contrajo coronavirus y las complicaciones fueron más graves de lo esperado. Después de unos días luchando por su vida perdía la batalla contra el virus a los 72 años de edad en Brooklyn, donde vivía. Su anhelo de libertad ocupó casi toda su vida siendo Nueva York y San Francisco sus dos centros principales de operaciones. Varias organizaciones con las que colaboró mano a mano durante todos estos años han querido homenajear a esta luchadora y activista con un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales. Tal y como recoge The New York Times, la lucha de Carmen empieza desde que es una niña y tiene que aceptar cuál es su orientación sexual. Todo era más difícil al tratarse de una etapa llena de represiones y prejuicios. Según el periódico, fue expulsada del Instituto al ser encontrada dándose un beso con otra chica. Unos hechos que la fortalecieron y empujaron a luchar aún más si cabe por los derechos de la comunidad LGTB en Estados Unidos y el mundo entero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2020 recibió el premio SAGE por su liderazgo, su lucha y entrega sin descanso a causas relacionadas con esta temática. "El cambio no depende solo de una persona. Hay innumerables individuos que pavimentaron el camino para mi activismo, e innumerables personas que continuarán haciéndolo y construyendo puentes en el futuro", expresó en su discurso de aceptación. Gracias por tanto, Carmen. Que En Paz Descanse.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Fallece de coronavirus Carmen Vázquez, defensora de los derechos LGTB

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.