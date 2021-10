Fallece a los 22 años la estrella de TikTok Huey Haha El influencer Huey Haha, quien se convirtió en una especie de estrella de TikTok e Instagram por sus divertidas publicaciones, falleció este lunes 25 de octubre a los 22 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Huey Haha/Instagram Huey Haha/Instagram | Credit: Huey Haha/Instagram El popular influencer Huey Haha, quien se convirtió en una especie de estrella de TikTok, YouTube e Instagram por sus divertidas publicaciones, con más de un millón de seguidores combinados en dichas redes, falleció este lunes 25 de octubre a los 22 años. Así lo dieron a conocer a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde no han faltado los comentarios lamentando la triste pérdida. "Descanse en paz Huey Haha. Ha falleció el 25 de octubre de 2021. Amaba y apreciaba a cada uno de sus seguidores", escribieron. Al joven, residente de Stockton, California, lo sobreviven su pareja Heather Saizon y su pequeña hija Princess, de 2 años, a quien dedicaba mensajes con mucho amor en sus redes. "Estoy tan, tan triste que te hayas ido. Tu legado vivirá"; "Descansa en paz con mi pequeño amigo. Enviando amor y energía positiva a tu familia"; "Tuviste un gran impacto mientras estabas aquí"; "Descansa en paz, siempre te recordaremos a ti y a tus videos divertidos", le dejaron saber algunos de sus seguidores y colegas. Coby Jdn, amigo del influencer, creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que ayuden a costear los gastos del funeral y para apoyar a su hija. Hasta el jueves en la tarde habían acumulador donaciones por más de 34,000 dólares. "Solía decir RIP, pero esto es lo que más duele, siempre odiamos la comedia porque todo lo que la gente ve son risas, no lo que teníamos que hacer o por lo que pasamos. Ya le quitaron la diversión a la comedia, pero ahora no va a ser lo mismo sin ti. Te amamos hermano, nos vemos en el futuro", escribió Coby en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del joven influencer.

