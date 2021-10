Facebook podría cambiar de nombre pronto Mark Zuckerberg podría anunciar pronto un "relanzamiento de mercado" de la plataforma social que la aleje de su dañada reputación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de una de las peores crisis corporativas que ha enfrentado, debido al creciente escrutinio sobre sus prácticas, el dueño mayoritario y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, podría estar planeando cambiar el nombre de la popular plataforma social, en un intento por reparar su reputación y empezar a construir su ansiado mundo virtual compartido llamado metaverse. El genio de las redes sociales pretende dar a conocer el cambio el próximo 28 de octubre, durante la conferencia anual de la compañía, aunque el nombre podría revelarse días antes del evento, según el sitio experto The Verge. Este cambio permitiría además dar a conocer el ambicioso plan del gigante de la tecnología para ser conocido más allá de su plataforma social, luego de haberse convertido en sinónimo de desinformación, instigación al odio, interferencia electoral y hasta genocidio, según Vice. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 56th Munich Security Conference Mark Zuckerber founder of Facebook | Credit: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency via Getty Images El cambio de nombre incluiría a Facebook bajo la sombrilla de una empresa matriz que supervisa otros productos digitales como Instagram, WhatsApp, Oculus, entre otras. Bajo la nueva tecnología, la plataforma social se convertiría en un elemento tan presente como los teléfonos inteligentes. "Eventualmente pasaremos de ser una compañía de redes sociales, a ser una compañía [de tecnología] metaverse", dijo Zuckerberg a The Verge en julio. Este cambio de nombre y el plan futurista de Zuckerber significarían un giro al enfoque actual de Facebook, bajo escrutinio por su manera de operar, luego de que una exempleada diera a conocer documentos internos que exponen cómo la plataforma social facilitaba información a los gobiernos alrededor del mundo, y su conocimiento sobre la toxicidad de Facebook para los adolescentes, entre otras cosas. In this photo illustration, Facebook logo seen displayed on Facebook/Metaverse | Credit: Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Con la nueva tecnología Zuckerberg pretende crear una versión virtual del mundo actual, para empezar de nuevo a mejorar las comunicaciones. Ante esta información, la empresa, por el momento, se ha mantenido al margen, asegurando que no hace comentarios sobre rumores o especulaciones. Lo cierto es que cerca de 10 mil trabajos han sido creados alrededor de Europa, para alimentar el nuevo universo de Zuckerberg.

