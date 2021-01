Close

Facebook advierte empleados que eviten portar su marca por violencia seguidores Trump En un memo interno de la compañía, recomiendan a sus empleados no presumir su propia insignia en ropa u objetos por precaución, después de suspender las plataformas del presidente. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Facebook avisó a sus empledos que eviten vestir ropa con la insignias de Facebook en público después de que la plataforma cancelara las cuentas de Trump indefinidamente, tras las manifestaciones en Washington que culminaron con el asalto al Capitolio. Image zoom Según reportó el Business Insider, asegura The Information, el mensaje fue incluido en un memo enviado internamente a los trabajadores el pasado lunes: “A la luz de los recientes sucesos y por precaución, el equipo de seguridad nos anima a todos a evitar el uso de prendas u objetos con la insignia de Facebook en estos momentos”. Image zoom Credit: Facebook/Mark Zuckerberg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Facebook anunció hace ya una semana, el pasado jueves, en un post escrito por el fundador y CEO, Mark Zuckerberg que Donald Trump, a sus 74 años, sería suspendido indefinidamente de todas sus plataformas, incluido Instagram, debido a las revueltas del Capitolio que, a su juicio, instigó el mismo presidente aquel fatídico miércoles. “Los impactantes momentos de las últimas 24 horas, demuestran claramente que el Presidente Donald Trump tiene la intención de usar el tiempo que le queda en su puesto para truncar la transición legal de poderes a su sucesor, Joe Biden, de forma pacífica”, aseguró Zuckerberg . Image zoom Credit: Instagram/Naomi Biden “Su decisión de usar su plataforma para justificar, en vez de condenar, las acciones de sus seguidores en el edificio del Capitolio, ha perturbado profundamente a los ciudadanos de Estados Unidos y al mundo”, afirmó.

