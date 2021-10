Facebook cambia de nombre Las especulaciones suscitadas la semana pasada, se convirtieron en realidad este jueves, y ahora la popular plataforma social tiene un nuevo nombre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal y como se especuló la semana pasada, el dueño mayoritario y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció este jueves el relanzamiento de mercado de la plataforma social bajo el nuevo nombre Meta. Este cambio viene acompañado de un nuevo logo diseñado con el símbolo de infinito, que fue levemente doblado y rellenado de color azul. "He estado pensando mucho sobre nuestra identidad", dijo Zuckerberg durante un evento virtual para dar a conocer los avances tecnológicos de la plataforma, de acuerdo a The New York Times. "Conforme pase el tiempo, espero que nos vean como una compañía [de tecnología] metaverso". El genio de la tecnología, aseguró que con este cambio su compañía va más allá de las redes sociales, que ha sido la función principal de Facebook desde que se fundó hace más de 17 años. Así mismo, adelantó que este concepto conocido como Metaverso (realidad virtual), en el que se vivirá un mundo virtual compartido, bien podría ser la plataforma social más grande a nivel mundial y que varias compañías tecnológicas la podrían ir construyendo durante los próximos 10 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mark Zuckerberg announces new name for Facebook Mark Zuckerberg | Credit: Illustration by Chesnot/Getty Images No obstante, lograr ese mundo virtual en Facebook no será inmediato, admitió, ya que el concepto aún está en la etapa de desarrollo. "Hoy nos conocen como una compañía de redes sociales, pero en nuestro ADN, somos una compañía que desarrolla tecnología para conectar a la gente", dijo, según CNN. "Y el metauniverso es la siguiente frontera, tal y como las redes sociales lo fueron cuando empezamos….Para mi [Meta] significa que siempre hay algo más por construir". Tras el anuncio, el título de Zuckerberg fue cambiado en su cuenta de Facebook a fundador y director ejecutivo de Meta, aunque admitió que es posible que continúe como ejecutivo de Facebook por los próximos cinco años. "No tengo una fecha específica de cuanto quiera seguir haciendo esto. Creo que lo que puedo decir es que, estoy emocionado por el próximo capítulo que estamos construyendo", declaró a The Verge. El cambio, que incluye a Facebook bajo la sombrilla de Meta como la empresa matriz que supervisa otros productos digitales como Instagram, WhatsApp y Oculus, entre otras, se da en medio de una de las peores crisis corporativas que ha enfrentado Zuckerberg, debido al creciente escrutinio sobre sus práticas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Facebook cambia de nombre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.