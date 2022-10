Reinas de belleza causan furor al hacer público su matrimonio Fabiola Valentín y Mariana Varela han decidido dar a conocer su romance al mismo tiempo que su llegada al altar; lo cual, ha sido motivo de expectación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos años el matrimonio en parejas del mismo sexo se ha convertido en una realidad y una posibilidad de legítimizar una unión que restaba derechos legales a ambas partes. Ahora, es común que las personas tomen este paso con tranquilidad. Ahora, ha causado furor que Fabiola Valentín y Mariana Varela dieran a conocer su matrimonio civil. Esto ocurre porque ambas jóvenes son reinas de belleza y con este paso no solo unieron sus vidas legalmente, también hicieron pública su relación sentimental. Las famosas presentaron un video donde dan a conocer diversos pasajes de su relación sentimental, el momento de la petición de mano y la celebración de su boda, la cual fue una ceremonia íntima. Fabiola Valentin y Mariana Varela Credit: Instagram/@fabiolavalentinpr; @marianajvarela "Después de decidir mantener en privacidad nuestra relación, les abrimos las puertas en un día especial. 28/10/22", escribieron Valentín y Varela para acompañar el audiovisual que dieron al conocer en su cuenta de Instagram. Fabiola Valentin y Mariana Varela Credit: Instagram/@fabiolavalentinpr; @marianajvarela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron de inmediato al enlace de las también modelos. "Muchas felicidades para ustedes, que sean muy felices. Que hermosa pareja"; "Felicidades hermosas. Dios bendiga su unión y que viva el amor"; "¡Wow! Muchas felicidades. Espero que tengan toda la felicidad que se merecen. Que viva el amor"; "Par de bellas. Felicidades y bendiciones en su matrimonio", fueron algunos comentarios. Fabiola Valentin y Mariana Varela Credit: Instagram/@fabiolavalentinpr; @marianajvarela Varela reaccionó a estas muestras de apoyo y cariño. "¡Gracias por todo el amor!" Somos muy felices y dichosas. Les deseo que el amor que nos están brindando les vuelva multiplicado. Gracias infinitas", comentó. Mariana Valera, de 26 años, fue elegida como representante de Argentina en el concurso Miss Universo en 2019. Por su parte, Fabiola Valentín concursó en Miss Grand International 2020 como representante de Puerto Rico. Ahora, estas jóvenes solo pretenden disfrutar de su amor.

