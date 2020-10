El IRS extiende el plazo para solicitar cheques de estímulo: 9 millones de personas podrían beneficiarse Todavía hay tiempo para solicitar los cheques y esta es la opción en la página web de la agencia que deberás usar para solicitarlos. Entra al reporte para más detalles. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) acaba de anunciar que se ha extendido el plazo para solicitar los cheques de estímulo que desde hace unos meses se han venido otorgando a contribuyentes en el país como alivio por el impacto económico de la pandemia de la COVID-19. En un comunicado oficial la agencia anunció que el nuevo plazo para solicitar el estímulo económico será el próximo 21 de noviembre, en lugar del 15 de octubre, fecha en que supuestamente vencía el plazo para enviar las solicitudes. Con este cambio 9 millones de personas podrían calificar ahora para recibir el incentivo. "Nosotros tomamos este paso para proveer más tiempo a esos que no han recibido el pago para que se registren para recibir el dinero, incluyendo las personas de bajos ingresos y comunidades marginadas”, dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS en el mencionado documento dado a conocer en parte por la cadena CBS este martes.“El IRS está profundamente involucrado en procesar y programar las áreas superpuestas de la temporada de declaración. Cualquier extensión adicional después de noviembre impactará adversamente nuestro trabajo de la temporada de impuestos 2020 y 2021″. El presidente Donald Trump en marzo 27 de 2020, firmando el CARES Act que echó a andar el estímulo económico en el país por la pandemia de COVID-19: Image zoom Erin Schaff-Pool/Getty Images Actualmente existen algunos retrasos en los pagos que el IRS está procesando para aliviar la situación de los contribuyentes en el país: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El paso a seguir es ingresar a la página del IRS: IRS.gov y usar la herramienta Non-Filers, siguiendo sus instrucciones para completar el proceso de aplicación y que se encuentra disponible también en español. Cabe resaltar que la nueva fecha límite aplicaría únicamente a aquellos individuos o matrimonios que típicamente no pagan impuestos por considerarse personas de bajos ingresos. Así, quienes apliquen deberán tener ingresos anuales que no excedan los $12,200 -para los individuos- y $24,400, para las parejas. Otra condición es que dichas personas no pueden ser económicamente dependientes de otros. Para más información, visite el sitio oficial del IRS, que cuenta con servicios en español: https://www.irs.gov/es

Close Share options

Close View image El IRS extiende el plazo para solicitar cheques de estímulo: 9 millones de personas podrían beneficiarse

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.