Close

Condenan a exterapeuta por abusar sexualmente de pacientes en California Las autoridades aseguran que Edgar Gustavo Villamarín abusó de varias pacientes en su consultorio en Pasadena, CA. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un exterapeuta familiar y matrimonial de origen hispano recibió una condena de 4 años de prisión tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de 7 pacientes en California. Según la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en comunicado de prensa, Edgar Gustavo Villamarin, de 66 años, tocó y acarició a sus víctimas entre 2014 y 2018 en su consultorio en Pasadena. Image zoom Credit: Pasadena Police Department Las autoridades dijeron que Villamarín, que se había declarado inocente en septiembre de los 7 cargos de agresión sexual, tras su condena deberá registrarse como un "delincuente sexual por el resto de vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El canal local KTLA informó que el terapeuta fue arrestado el 27 de noviembre de 2018 después de que una mujer lo denunciara por supuestamente agredirla sexualmente durante una cita en su oficina de Pasadena, dijo la policía en ese momento. Otra víctima lo acusó de cometer un delito similar en el mismo lugar el 11 de enero de 2016. Image zoom Credit: AndreyPopov / Getty Images A Villamarían se le había revocado su licencia en 1998, pero la medida quedó en suspenso, según el Departamento de Asuntos del Consumidor de California. Terminó enfrentando solo una suspensión de 90 días y un período de prueba de 5 años, informó el canal. NBC 4 señaló que en febrero de 2019, casi dos meses después de que se presentaran los cargos, un juez prohibió a Villamarín participar directa o indirectamente en cualquier actividad para la que se requiera una licencia de terapeuta de licencia matrimonial y familiar.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Condenan a exterapeuta por abusar sexualmente de pacientes en California

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.