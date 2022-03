Exreina de belleza sufre tremenda caída durante un desfile en Colombia y le pasa algo maravilloso Marcela García Caballero tropezó con un imperfección en de la calle en que desfilaba con un hermoso atuendo en el carnaval de Barranquilla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcela García Caballero Marcela García Caballero | Credit: Marcela García Caballero/Instagram Una exreina de belleza en Colombia sufrió una tremenda caída durante un desfile, pero en lugar de convertirse en el blanco de burlas y risas, el público la alentó a levantarse y seguir caminando. Se trata de Marcela García Caballero, quien tropezó con un imperfección de la calle en la que se celebraba un desfile de moda en el marco del carnaval de Barranquilla. Las imágenes del momento se difundieron a través de redes sociales, pero más que burlarse o reírse del episodio, los usuarios mostraron su apoyo hacia la exreina de belleza, que lucía un espectacular conjunto. Luego, ante tantas muestras de solidaridad, no pudo más que agradecer y compartir su historia de vida. "Pasé 10 años de mi vida amarrada a un inodoro por no poder ser suficiente para nadie. Por no poder ser suficiente para mí. Y en ese camino, me acabé los dientes, el pelo, mi esófago, mis intestinos, y casi hasta mi vida. Las palabras no me alcanzan, ni tampoco quiero usarlas, para decirles cuánto dolor hubo en esta casa. Me sané, y finalmente logré lo que creía imposible: me liberé y pude volar", dijo en Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Anoche volví a escribir sobre mi historia empañada, una completamente nueva. Y en esa historia, hay un solo protagonista: 'Mi gente liinda', gracias por haberme ayudado a levantarme de ese piso sin saberlo, y gracias porque anoche pude sentir que esto entre ustedes y yo, es mucho más grande que cualquier cosa", añadió Caballero.

