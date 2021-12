Expulsan a modelo de Playboy de un centro comercial de Miami por actuar topless con el cuerpo pintado La modelo Francia James fue expulsada de un centro comercial de Miami luego de que hiciera un performance de Cascanueces desnuda con el cuerpo pintado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francia James Francia James | Credit: Francia James/Instagram La modelo Francia James, quien ha aparecido en varias ocasiones en las páginas de la revista Playboy, fue expulsada de un centro comercial de Miami luego de que hiciera un performance de Cascanueces desnuda con el cuerpo pintado. James, de 30 años y origen colombiano, compartió en su cuenta de Instagram el video del momento en que se encontraba en medio del centro comercial repartiendo nueces hasta que un guardia de seguridad llega a pedirle que se retire del lugar. "¿Quieres una nuez? Puedes tomar una nuez", le decía la modelo a los visitantes. Al parecer, lo que molestó al guardia fue que la modelo usara solo pintura corporal, un sombrero y una tanga mientras se hacía pasar por el Cascanueces. Sin embargo, esto mismo fue lo que atrajo la atención de muchas personas que habían salido de compras. Mientras algunos se divertían, el guardia de seguridad se le acercó a James y le dijo: "¡Tienes que irte!". También le ordenó que apagara la cámara. En el video se puede ver a James abandonando el lugar y diciendo: "¡No puedo creer que me echaron! ¡Siempre me echan!". Luego de que la modelo compartiera el video en las redes, muchos son los comentarios de todo tipo que los usuarios le han dejado. Aunque algunos dijeron que era "vergüenza" hacer tal performance dentro del centro comercial, a otros les pareció muy divertido. "¡El Cascanueces nunca se había visto tan sexy!"; "eres tan creativa y HOTTT"; "tan increíble pintura corporal, es un arte increíble", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, a James le gusta hacer este tipo de presentaciones en lugares públicos. En una ocasión compartió también un video donde se le ve vestida de una muy sexy Spiderman mientra se desliza por las escaleras eléctricas de un centro comercial.

