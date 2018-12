¿Te estás exponiendo a la influenza sin saberlo?

La temporada de gripe e influenza ya está aquí. Como cada año autoridades sanitarias y médicos en general hacen un llamado al público para tomar precauciones extremas y así evitar dichos males que le han costado la vida a personas de todas las edades.

El mundo del espectáculo no es ajeno a este mal y recientemente se estremeció con la grave crisis de salud que vivió la querida presentadora y actriz Adamari López quien pasó semanas en el hospital por contraer influenza. “Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto”, informó hace unos días vía telefónica al programa Hoy (Telemundo) que ella conduce, aún sin poder reincorporarse a sus actividades.

Así mismo, el músico Puff Daddy y su familia han sufrido la devastadora muerte de la modelo Kim Porter, quien tras sufrir neumonía falleció a sus 47 años.

“Usted podría [tener] influenza si tiene fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga. Algunas personas pueden presentar vómitos y diarrea”, explica el Centro para el Control y el Diagnóstico de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) .

Muchos sabemos cómo cuidarnos de la gripe pero quizá haya cosas que estamos haciendo que nos están poniendo en riesgo de contagio Aquí 5 pasos que debemos evitar para no enfermarnos:

Abrazar, besar o dar la mano, especialmente a personas enfermas:

La CDC recomienda mantenerse a por lo menos 6 pies de distancia de personas enfermas para evitar que el virus se esparza.

Quitarse el vello de la nariz:

En el invierno guarda tu maquinilla para cortar el vello de las fosas nasales, pues según los expertos en salud esos pelitos dentro de la nariz ayudan a atrapar esporas y gérmenes, así como polvos evitando que éstos lleguen hasta los pulmones.

Ir al gimnasio:

¡Los gorditos ya tienen excusa! Los gimnasios son sitios excelentes para recoger virus y bacterias. Sin embargo, el ejercicio ayuda a fortalecer el sistema inmunológico ¿La solución? Usar guantes de ejercicio, desinfectar las máquinas con toallas y líquido antiséptico, lavarse las manos y bañarse inmediatamente después de hacer ejercicio.

Tomarse unas copitas:

Según estudios clínicos consumir bebidas alcohólicas en un período breve de tiempo deprime el sistema inmunológico y te hace más susceptible a cualquier enfermedad contagiosa. Además, el alcohol es un diurético que priva al cuerpo de los líquidos necesarios para lubricar nariz y garganta, sitios donde quedan atrapados los virus en la mucosa.

Usar desinfectante para las manos:

De acuerdo con el célebre doctor Sanjay Gupta, comentarista de CNN, no existen pruebas de que los desinfectantes sanitarios eliminen algún tipo de virus. Lo mejor, como siempre, es lavarse las manos con jabón y agua.

Usar mascarillas de papel en el rostro:

Aunque se han vuelto muy populares, especialmente en Asia, el uso de estas mascarillas no es garantía de aislamiento total del virus, lo que es peor: si se usan mal pueden acumular los gérmenes y causar una infección muy severa. La CDC no las recomienda para actividades comunes y solo se consideran necesarias cuando alguien trabaja con enfermos o en un sitio de alto contagio. La clave es al quitársela no tocar la parte de enfrente, cogerla por los elásticos y no rozar nariz o boca al removerla. Tirar a la basura y lavar las manos de inmediato son pasos indispensables.