Expertos advierten del peligro de ingerir desinfectantes contra el coronavirus tras sugerencia de Donald Trump Médicos y fabricantes de productos de limpieza como Lysol y Dettol le piden a sus consumidores que no los ingieran para combatir el coronavirus o bajo ninguna circunstancia.



By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras las controversiales declaraciones del presidente Donald Trump acerca de si se podría estudiar la posibilidad de inyectar desinfectantes dentro del cuerpo humano para combatir el coronavirus, el doctor Juan Rivera advirtió sobre el daño que causaría ingerir tales químicos. “[La] hipótesis sobre inyecciones de desinfectantes es completamente absurda. Eso le haría daño a una persona. Eso no se tiene que estudiar, no hay que invertir ni un centavo haciendo estudios de inyecciones de desinfectantes porque simplemente sabemos que puede hacerle daño a una persona”, expresó el cardiólogo a través de un video publicado en las redes sociales. “Lo que es importante es que uno tiene que tratar de seguir los consejos de las personas que tienen experiencia, credenciales en medicina, profesionales de la salud”. Image zoom MATT CAMPBELL/EPA-EFE/Shutterstock Además, el doctor urgió a sus seguidores a ignorar la sugerencia del mandatario y mantenerse alejados de consumir cualquier producto de limpieza. “No pruebe desinfectantes, no pruebe ningún producto de limpieza porque le va a hacer daño a su salud”, enfatizó. De igual manera, ante las palabras del presidente —quien un día después dijo que había sido un comentario sarcástico y sin seriedad— compañías de productos de limpieza como Lysol y Dettol lanzaron una advertencia pidiéndoles a sus consumidores que no ingirieran sus productos bajo ninguna circunstancia. “Como líder global en productos de salud e higiene debemos aclarar que bajo ninguna circunstancia deben ser administrados nuestros productos en el cuerpo humano (ya sea por inyección, ingestión o cualquier otra ruta)”, advirtió la compañía a través de un comunicado, según CNN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El director en jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), Stephen Hahn —empleado por la administración Trump— concuerda con las advertencias de los fabricantes y expertos en salud. “[El presidente] también dijo que debía estudiarse [la posibilidad]. En realidad, no se necesita. Digo, sabemos la respuesta. Creo que todos sabrían que [ingerir productos de limpieza] es peligroso y contraproducente”, dijo Hahn en el programa noticioso Anderson Cooper 360. “Ciertamente yo no recomendaría la ingestión de desinfectante”. La FDA advierte constantemente sobre la ingestión o inhalación de cloro y otros productos nocivos para la salud. Para más información, llama a la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. Advertisement

Expertos advierten del peligro de ingerir desinfectantes contra el coronavirus tras sugerencia de Donald Trump

