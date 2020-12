Close

Exoneran a un hombre de Michigan que cumplía cadena perpetua La testigo principal en el caso que condenó a Walter Forbes a cadena perpetua confiesa que mintió en el testimonio que ayudó a encarcelarlo. El hombre estuvo preso 37 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de Michigan recibió el mejor regalo de Navidad anticipado luego de pasar más de 37 años en prisión. Walter Forbes, de 63 años, fue puesto en libertad el 20 de noviembre tras haber sido condenado erróneamente por un crimen que no cometió. De acuerdo al diario Detroit Free Press, la testigo principal del caso admitió que mintió durante su testimonio que llevó al hombre tras las rejas. Según los documentos de corte, Annice Kennebrew, quien fungió como testigo principal de la fiscalía, reveló en el 2017 que había mentido durante el juicio porque había sido amenazada por dos hombres. “Ella implicó falsamente al señor Forbes porque dos hombres de la localidad que la conocían en el vecindario habían amenazado con lastimarla a ella y a su familia si no acusaba al señor Forbes”, dictan los documentos. Forbes fue arrestado bajo cargos de incendio provocado y asesinato en 1982 y sentenciado a cadena perpetua al siguiente año. Image zoom Credit: GoFundMe De acuerdo al diario, todo empezó cuando el acusado detuvo una pelea en un bar en 1982. Dennis Hall, uno de los hombres involucrados, aparentemente abrió fuego contra Forbes, sin pasar a mayores. Pero el 12 de julio de ese año, Hall apareció muerto en un incendio, según People. Durante el juicio, Kennebrew testificó que había visto a tres hombres, incluyendo a Forbes, prendiendo fuego al apartamento de Hall. Sin embargo, en el 2017 la mujer admitió que mintió durante su testimonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En febrero de este año, durante una audiencia de Forbes, la mujer sostuvo su más reciente declaración, admitiendo que mintió bajo pena de perjurio. Debido al estatuto de limitaciones —de seis años— Kennebrew no enfrentará ningún cargo por su declaración falsa. Forbes, por su parte, aseguró al diario que ha perdonado a aquellos que declararon en su contra y está intentando recuperar el tiempo perdido al lado de su familia; también planea un viaje para visitar a su madre de 94 años. “Ver a mi familia por primera vez fue uno de esos momentos que lo único que puedes hacer es sonreír”, comentó Forbes al diario. De acuerdo al fiscal de la localidad, tiempo después del incidente el dueño del edificio donde vivía Hall fue condenado por provocar un incendio para cobrar el seguro de la propiedad. No obstante, aún no ha sido implicado en la muerte de Hall. Sin embargo, abogados defensores aseguran que su actividad criminal presenta dudas razonables en la condena de Forbes. Una cuenta para brindarle a Forbes apoyo económico ha sido creada en la plataforma GoFundMe.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Exoneran a un hombre de Michigan que cumplía cadena perpetua

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.