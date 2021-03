La exestrella de la NBA Shawn Bradley queda parapléjico tras un accidente en bicicleta La leyenda del baloncesto de 48 años resultó gravemente herido cuando un vehículo chocó con su bicicleta cerca de su casa en Utah. Los detalles aquí. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El exjugador de la NBA Shawn Bradley sufrió una lesión en la médula espinal que lo ha dejado parapléjico, según reveló un comunicado emitido en su nombre por el equipo de baloncesto Dallas Mavericks. Bradley, quien tuvo el accidente el 20 de enero, fue golpeado por detrás por un vehículo mientras él viajaba en su bicicleta a una cuadra de su casa en St. George, Utah. El atleta tuvo que someterse a una cirugía de emergencia y ha permanecido hospitalizado desde entonces. "El accidente provocó una lesión traumática de la médula espinal que lo dejó paraplégico. Después de someterse a una cirugía de fusión de cuello, Bradley ha pasado las últimas ocho semanas hospitalizado y sometido a rehabilitación", reza parte del comunicado. Shawn Bradley Image zoom Credit: Photo by Glenn James/NBAE via Getty Images La declaración emitida en nombre de Bradley no ofrece más detalles del accidente. Según reportes de la cadena NBC, la agente policial Tiffany Atkin dijo que hasta el momento no hay testigos del incidente y el exdeportista no ha podido recordar lo que sucedió. Sobre su actual estado de salud, el equipo de los Mavericks aclaró que el proceso de recuperación "será largo y arduo" y que Bradley planea utilizar su accidente como una plataforma para crear una mayor conciencia pública sobre la importancia de la seguridad de los ciclistas. "Bradley pidió transmitir su profundo agradecimiento por la gran cantidad de buenos deseos y oraciones que ha recibido de familiares, amigos y fanáticos. Su apoyo ha dinamizado su recuperación y ha reforzado su confianza en que manejará con éxito el largo proceso que tiene por delante. No planea publicar más actualizaciones públicas, prefiriendo dedicar toda su concentración a su rehabilitación", finaliza el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bradley, de 48 años, mide 7 pies, 6 pulgadas. Promedió 8.1 puntos, 6.3 rebotes y 2.5 bloqueos durante su carrera de 12 temporadas en la NBA, donde jugó sus últimos 8 años y medio con los Mavericks, según reportó CNN. "Nos entristece saber del accidente de Shawn", dijo el propietario de dicho equipo, Mark Cuban. "Shawn siempre ha sido increíblemente determinado y ha mostrado un espíritu de lucha. Le deseamos lo mejor en su recuperación. Siempre será parte de nuestra familia de los Mavs".

