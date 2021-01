Close

Socialité de Los Ángeles acusada de asesinato por el atropello de dos hermanos de 8 y 11 años De ser encontrada culpable, Rebecca Grossman podría ser condenada a hasta 34 años de prisión por asesinato y homicidio imprudente con un vehículo. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La socialité acusada de atropellar a dos hermanos en Los Ángeles el pasado septiembre y de huir del lugar de los hechos ha sido imputada con cargos de asesinato, homicidio imprudente con vehículo y de abandonar el lugar de un accidente, lo que podría suponer una larga condena de prisión si es encontrada culpable. Rebecca Grossman, fundadora de la organización no lucrativa Grossman Burn Foundation, conducía a toda velocidad su Mercedes cuando atropelló a los pequeños Mark Iskander, de 11 años, y su hermano Jacob, de 8, que se encontraban cruzando con su familia un paso de cebra en el área de Westlake Village, informó la oficina del fiscal de Los Angeles, según People. Después de atropellar a los niños, Grossman continuó manejando un cuarto de milla más, hasta que el motor de su auto se apagó, explicó el fiscal. Image zoom Credit: ARCHANGEL MICHAEL COPTIC ORTHODOX CHURCH OF VENTURA COUNTY La conductora de 57 años fue arrestada después del incidente bajo sospechas de manejar bajo la influencia y de homicidio imprudente con vehículo. La foto de su ficha policial no fue dada a conocer y la influyente mujer pagó una fianza de $2 millones el pasado 1 de octubre para evitar la cárcel. Ahora, de ser condenada de los cargos que se le han imputado esta semana, podría cumplir una condena de hasta 34 años en prisión, de acuerdo al fiscal. De acuerdo a la versión de las autoridades, los dos pequeños, otros dos hermanos y sus padres se encontraban cruzando un paso de cebra perfectamente señalizado, pero sin semáforo, cuando la madre escuchó acercarse a todas velocidad un vehículo. A la pareja le dio tiempo apartar a sus hijos más pequeños, pero Mark y Jacob estaban ya en medio de la calle y no pudieron evitar ser atropellados. Uno de ellos murió en el mismo lugar del atropello y otro poco después en el hospital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras sospechas iniciales de que se le pudiera ofrecer un trato de favor a la sospechosa, se puso en marcha una petición exigiendo al fiscal de Los Ángeles, George Gascón, y al sheriff del Condado, Alex Villanueva, que se le aplicara todo el peso de la ley a Grossman. “Pagó la fianza y salió [en libertad] 24 horas después de su arresto. Su foto policial nunca fue dada a conocer al público. Los medios de comunicación alrededor del mundo publicaron historias sobre Grossman, llamándola una socialité y haciendo notar la riqueza y el estatus familiar”, dice la petición. “Exigimos que Grossman sea enjuiciada y condenada con todo el peso de la ley y que enfrente serias consecuencias por sus acciones, que le robaron la vida a Mark y Jacob”. Image zoom Credit: Youtube Grossman y su esposo son los fundadores de la organización no lucrativa Grossman Burn Foudndation, que se dedica a promover soluciones efectivas para el cuidado, tratamiento y apoyo para las familias, víctimas y sobrevivientes de quemaduras, alrededor del mundo, de acuerdo al sitio web de la fundación.

