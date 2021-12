Exestrella de telerrealidad declarado culpable de posesión de pornografía infantil Josh Duggar, notorio por la serie 19 Kids and Counting, de TLC, fue juzgado en un tribunal federal, con su esposa y algunos familiares presentes en la corte. Ahora enfrenta una posible sentencia de 40 años de prisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Josh Duggar Booking Photo Josh Duggar Booking Photo | Credit: (Photo by Washington County Sheriff’s Office via Getty Images) Josh Duggar puede enfrentar hasta 40 años en prisión luego de que un jurado de Arkansas lo declarara culpable de recibir y poseer pornografía infantil según informa PEOPLE. Duggar, de 33 años, fue declarado culpable de un cargo de recibir y poseer pornografía infantil, podría enfrentar hasta 20 años tras las rejas y multas de hasta $250,000 dólares por cada cargo. El jurado llegó a su veredicto luego de siete horas de deliberación tras un juicio de seis días, según la estación KNWA de Fayetteville, de NBC. TLC canceló el programa de la familia Duggar, 19 Kids and Counting luego de que surgieran informes de que Josh Duggar había abusado sexualmente de cinco niñas, incluidas sus hermanas, cuando era menor de edad. TLC luego canceló completamente un spin-off de la serie después de que Duggar fuera arrestado por pornografía infantil en abril de este año. La defensa argumentó que otra persona había descargado la pornografía infantil que se descubrió en la computadora de trabajo de Duggar. Su abogado, Justin Gilfand, fue tan lejos como para calificar el caso de "una novela de policía clásica y pasada de moda". Durante el juicio, un amigo de la familia Duggar dijo que Josh había hablado de descargar software para aumentar la privacidad de su computadora. Finalmente, instaló una partición protegida con contraseña en su disco duro que usó para descargar pornografía en su computadora de escritorio en su lote de autos usados, dijo el DOJ. Otro amigo de la familia testificó que Duggar admitió haber tocado de manera inapropiada a niñas en 2003 en una conversación con ella, y brindó más detalles sobre lo que hizo en 2005. La defensa había tratado de proteger a los miembros del jurado de escuchar las acusaciones de abuso sexual, argumentando que Duggar nunca enfrentó cargos por esas acusaciones. El juez de distrito de los Estados Unidos, Timothy Brooks, lo rechazó y escribió que "las víctimas de pornografía infantil en este caso tienen aproximadamente la misma edad que las víctimas de los delitos de abuso sexual infantil del acusado". The Duggar Family The Duggar Family | Credit: (Photo by D Dipasupil/Getty Images for Extra) El caso fue procesado bajo la iniciativa "Proteger una niñez segura" del Departamento de Justicia, que trabaja para combatir la explotación sexual infantil, en el Distrito Occidental de Arkansas. "Más del 7% de los casos condenados en el año 2020 en el Distrito Oeste de Arkansas fueron casos de pornografía infantil y abuso sexual", dijo el fiscal federal Clay Fowlkes, quien dijo en un comunicado que el veredicto "demuestra que ninguna persona está por encima de la ley. " "Independientemente de la riqueza, el estatus social o la fama, nuestra oficina continuará buscando a todas las personas que abusan de los niños y buscan victimizarlos mediante la descarga, posesión e intercambio de pornografía infantil", escribió. El Departamento de Justicia dijo en el momento de su arresto que parte de la pornografía que descargó contenía imágenes de niños menores de 12 años. En un momento del juicio, el agente del Departamento de Justicia James Fottrell alegó que Duggar descargó un video de una niña de tres meses siendo torturada y abusada sexualmente. "La bebé está llorando y gritando. Es uno de los videos más ofensivos con los que estoy familiarizado a lo largo de toda mi carrera ", dijo Fottrell. El jurado tuvo que sufrir por la presentación de algunas de las 65 o más imágenes que, según los informes, se encontraron en la computadora de Duggar. Anna Duggar and Josh Duggar Anna Duggar and Josh Duggar | Credit: (Photo by Kris Connor/Getty Images) Anna, la esposa de Duggar, estuvo a su lado durante todo el juicio. La pareja tiene siete hijos, incluida una hija, Madyson, que nació en noviembre. El arresto de Duggar se produjo pocos días después de que Anna anunciara al mundo su último embarazo. Su padre, Jim Bob Duggar, se postula actualmente como republicano para un puesto de senador estatal en Arkansas. Tras el arresto, Jim Bob y su esposa Michelle hablaron vagamente sobre los horrendos cargos que enfrentó su hijo y dijeron que oraron para que "la verdad, no importa cuál sea, salga a la luz". TLC había tratado de eludir las acusaciones al centrarse en el spin-off de Duggar de 2015, Counting On, dos de las hermanas que dijeron que fueron víctimas del abuso sexual de Josh. No ayudó que Josh fuera descubierto en el hack masivo de Ashley Madison ese año, lo que lo obligó a confesar que había engañado y admitir que era adicto a la pornografía. "He sido el hipócrita más grande de todos los tiempos", escribió Josh en ese momento, y luego ingresó en un centro de tratamiento a largo plazo basado en la fe para tratar el pecado masculino. La policía atrapó a Duggar mientras realizaba una investigación encubierta sobre un programa de intercambio de archivos utilizado para distribuir pornografía infantil, registrando su lote de autos usados ​​en 2019 y confiscando su computadora, dijo el Departamento de Justicia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Duggar aún no ha sido sentenciado y se espera que se fije una fecha de tres a cuatro meses a partir de ahora.

