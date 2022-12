"Déjense de tanta morbosidad": implora la exesposa de Lalo Rodríguez tras su muerte Wanda Torres, quien estuvo casada con el legendario salsero por más de 30 años, apeló a la empatía por el bien de su familia e hizo una petición a los fans del fallecido cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte del salsero Lalo Rodríguez en Puerto Rico, las imágenes de su cuerpo sin vida en la calle han inundado las redes sociales y los medios, por lo que su exesposa Wanda Torres hizo un llamado a la empatía y la sensibilidad hacia su familia en este momento de duelo. Torres, quien estuvo casada con el sonero por más de 30 años, pidió a los usuarios de las plataformas digitales y medios de comunicación que recuerden a Rodríguez por todas las veces que puso la bandera de su país en alto, sus reconocimientos internacionales y legado musical. "Por favor se los pido con el corazón en la mano, que dejen de estar pasando por las redes las últimas fotos de él. Por la salud de mis hijos, nietos y la mía", expresó. "Déjense de tanta morbosidad. Recuérdenlo como el artista que puso en innumerables ocasiones el nombre de Puerto Rico en alto, su música, su legado musical. De su Grammy con tan solo 16 años en unas premiaciones que eran completamente anglosajonas, los primeros tres Premios Lo Nuestro, los discos de oro y platino por mencionar algunos", añadió. "Para ustedes fue su cantante, pero para nosotros fue papiuelo, papi y esposo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dios los bendiga", concluyó. Fue este pasado martes cuando la policía de Puerto Rico reportó que el cuerpo sin vida del artista de 64 años fue hallado sin signos de violencia cerca de una cancha en el residencial Sabana Abajo, en Carolina. Según el diario Primera Hora, el funeral se llevará a cabo en la Funeraria Ehret, en Río Piedras. Luego se hará un tributo en el municipio de Carolina. El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) aún trabaja en la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento. Lalo Rodríguez Credit: Photo by GV Cruz/WireImage Rodríguez es recordado por éxitos como "Ven, devórame otra vez" o "Después de hacer el amor". Comenzó su carrera a los 17 años cuando era vocalista del maestro Eddie Palmieri en el álbum The Sun of Latin Music.

