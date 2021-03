COVID-19 "escapó" de laboratorio chino, afirma exdirector de los CDC Robert Redfield, quien fue cabeza de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, expresó su opinión sobre el origen del coronavirus surgido en Wuhan. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) bajo la administración del expresidente Donald Trump, está haciendo olas al exclamar en una entrevista que en su opinión el virus de la covid-19 se "escapó" de un laboratorio en Wuhan, China, epicentro de la pandemia. En entrevista con la cadena CNN Redfield opinó que SARS-CoV-2 -responsable de la muerte de más de 2.7 millones de personas- no evolucionó de manera natural, saltando posteriormente a receptores humanos, como científicos señalan. "Yo soy del punto de vista de que muy probablemente la etiología de esta patología en Wuhan proviene de una laboratorio— escapó", acotó el exfuncionario. "Otras personas no van a creer eso, está bien. La ciencia eventualmente lo descubrirá". Las sorprendentes declaraciones de Redfield se suman a las expresadas por múltiples personas que creen que el virus emergió en 2019 del Instituto de Virología de Wuhan, el único laboratorio en China autorizado para estudiar patógenos de alta peligrosidad. "Es inusual que patógenos respiratorios en los que se estaba trabajando en un laboratorio infectaran a uno de sus trabajadores", prosiguió Redfield para exponer parte de la razón por la que él cree en esta teoría. "Esto no implica ninguna intencionalidad. Es mi opinión ¿correcto? Pero yo soy un [científico] virólogo. He pasado mi vida en la virología", acotó. De acuerdo a Axios existen dos teorías conspiratorias girando alrededor del mencionado laboratorio. Una de ellas señala que el coronavirus fue creado por China como arma bioquímica como parte de un proyecto de investigación que se realizaba en el Instituto de Virología de Wuhan. La segunda sospecharía que este laboratorio realizaba un estudio de los coronavirus y un accidente provocó el contagio de uno de sus empleados quien, sin saberlo, esparció el virus por la ciudad de Wuhan al salir de las instalaciones del laboratorio. La etiología de la COVID-19, es la parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las enfermedades y según múltiples estudiosos del campo señala que el virus descubierto en Wuhan, China, a finales de 2019, habría emergido de un animal, posiblemente un tipo de murciélago, comenzando una serie de mutaciones que le permitieron encontrar un receptor humano y comenzar su propagación para convertirse en una pandemia. El cuerpo humano no tiene anticuerpos naturales para combatir este tipo de virus, de ahí la necesidad de que se requieran vacunas para protegerlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Share options

Close Login

View image COVID-19 "escapó" de laboratorio chino, afirma exdirector de los CDC

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.